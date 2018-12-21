Виктор Бабарико: Ноль для белорусских чиновников – это достаточно 1 21.12.2018, 9:50

4,547

Глава «Белгазпромбанка» был шокирован, когда узнал об одном из решений властей.

Издание пятитомника «Галасы ўтопіі» на белорусском языке – самый успешный проект в истории краудфандинга в Беларуси. Во время кампании было собрано 110 тысяч долларов в эквиваленте. «Белгазпромбанк» заказал 15 000 экземпляров книг Светланы Алексиевич для безвозмездной передачи в областные и районные библиотеки по всей стране.

Первыми получили подарки библиотеки Витебска и Витебской области, а также Минска и Минской области. Гродно и Брест в ответ на предложение банка сообщили, что в книгах Алексиевич не нуждаются. «Салідарнасць» созвонилась с руководством библиотек и задала простой вопрос: почему они отказываются от книг нобелевского лауреата.

Ответы удивили. Некоторые руководители ссылались на то, что не принимают такие решения самостоятельно, и кивали на вышестоящее начальство – идеологов. Те, в свою очередь, не смогли дать внятный ответ, поскольку «не дают комментарии по телефону» или не владеют ситуацией.

Руководство Белгазпромбанка до сих пор не комментировало итоги кампании #NobelNaMove. 20 декабря во время пресс-конференции на площадке ulej.by Виктор Бабарико признался, что был шокирован, когда узнал, что библиотекам трех областей страны (Гродненской, Брестской и Могилевской), книги Светланы Алексиевич не нужны, потому что у них их достаточно.

– Мы узнали, что ноль для белорусских чиновников – это достаточно. Я никогда не думал, что подарок может быть не нужен. Хотя бы из вежливости люди обычно берут и куда-то прячут надолго...

Председатель правления «Белгазпромбанка» подчеркнул, что это было первое подобное издание нобелевского лауреата – пятитомник на белорусском языке.

– Мы были реально в шоке, – сказал Виктор Бабарико, добавив, что и он, и его коллеги в банке сильно растерялись, получив отказ. – Почему не нужно – задавать вопросы некому и неправильно.

По его словам, «Белгазпромбанк» воспринял эту ситуацию как вызов. В итоге было принято решение проверить, может быть, в Беларуси есть люди, которым ничего не нужно. В ответ банк запустил краудкампанию по распространению книг среди библиотек трех областей, «руководство которых считает, что ноль – это достаточно».

– На сайте lib.artbelarus.by любой представитель библиотеки этих областей может заказать то количество комплектов, которое он считает нужным для своей библиотеки, – рассказал Виктор Бабарико. – Читатели этих библиотек также могут предложить сделать заказ их сотрудникам.

По мнению Бабарико, эта кампания покажет, нужны ли людям книги Алексиевич. Возможно, считает он, мы увидим то, что часто наблюдаем: разрыв между желанием людей и пониманием этих желаний власти, которая почему-то считает, что не нужны библиотекам Беларуси книги нобелевского лауреата, изданные на родном языке.

– У нас осталось чуть больше 600 комплектов. Получится – хорошо. Не получится – в любом случае мы найдем им применение, – добавил банкир, уточнив, что заказать книги могут только сотрудники библиотек.