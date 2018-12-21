Судьба белорусского журналиста Дмитрий Галко

21.12.2018, 9:59

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Если ты независимый белорусский журналист и за тобой ни разу не пришли, значит, ты что-то делал не так.

Скорее всего, ты погряз в бесконечных «с одной стороны… с другой стороны», считая, что следуешь «стандартам Би-Би-Си».

Обходил острые углы. Тщательно подбирал выражения. С иронией и скепсисом относился к протестам против диктатуры. Да и само понятие диктатуры к политическому режиму в Беларуси не применял. Старался «не преувеличивать» социальных проблем. Ну, потому что всегда есть место какому-нибудь «с другой стороны», и вообще, вы посмотрите, что в Украине творится. Кивая на Украину, ты отмечал определённые достоинства авторитаризма.

А про «российскую угрозу» и вовсе говорил через губу, немножко брезгливо. Что за чушь, мол, мы же с вами взрослые люди.

И всё это ты делал под соусом объективности, нейтральности, профессиональной этики и т.п. Даже гордился тем, что ты выше «баррикадного мышления» и «чёрно-белой картины мира». Давайте, говорил ты, рассуждать трезво.

«У меня мир, в отличие от вашего, многоцветный», — заявил на днях один руководитель ячейки оппозиционной партии с национал-демократической платформой, который внезапно стал сотрудничать с российским пропагандистским интернет-ресурсом, окучивающим беларускую аудиторию.

Вот эта вот многоцветность мира, многообразие мнений и «всё не так однозначно» стали для многих удобным защитным механизмом.

Всё это я говорю не потому, что «не такой». Ближе к сорока годам я тоже устал от бесконечного экзистенциального противостояния диктатуре. Мне тоже захотелось войти в тихую гавань блаженной нейтральности. Перестать всё время бояться, что за мной придут. Просто спокойно жить и работать, строить семейное гнёздышко и прочее. Может, в самом деле, не так уж страшен авторитаризм, не так ужасна российская угроза и социальные проблемы не настолько остры…

Но я не успел. За мной пришли. В один момент сломали карьеру, планы на жизнь, разлучили с родными и близкими, заставили покинуть родину с пустыми руками и без каких-либо определённых перспектив на будущее.

Дмитрий Галко, nihilist.li

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