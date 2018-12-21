Помидорный коррупционер 6 21.12.2018, 10:12

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Стоит ли судить чиновника за рулон соломы?

Выслушав свежие заявления по поводу коррупции в исполнении Лукашенко и яркие примеры, озвученные главой КГБ, в рамках спецпроекта «Дуэль» два автора «Салідарнасці» с разных сторон обсудили аппетиты госслужащих и действия правоохранителей.

Вероника Белова: Помидорный коррупционер или козел отпущения?

Дело экс-председателя Гомельского райисполкома больше смахивает на некий фарс. Белорусам хотели продемонстрировать всю мощь государства по борьбе с коррупцией, а на деле вышел пшик.

Факты, вменяемые Александру Ситнице, больше вызывают удивление, чем праведный гнев:

«от директора КСУП «Тепличное» принимал помидоры и огурцы два раза в 2017 году и два раза в 2018 году» — всего 15 кг;

«не рассчитался за пользование местом для отдыха, а также угощал за счет местных предприятий делегацию из Украины»;

«превысил служебные полномочия и, угрожая судом, заставил КСУП «Урицкое» выплатить имевшийся долг перед жлобинской фирмой «Прохладосервис»;

«получил рулон соломы от КСУП «Урицкое», за который не рассчитался»;

«произвел химчистку автосалона своей машины, а также отремонтировал его за счет руководителя коммерческой фирмы, которой, по мнению следствия, оказывал покровительство».

По поводу последнего эпизода, сам Ситница пояснил, что упомянутый директор — его друг и все манипуляции с авто производились в счет долга. Экс-председатель рассчитывал взять взаймы у друга 5-7 тысяч долларов для решения личных вопросов, планируя отдать их после продажи своей квартиры в Речице.

Что же касается остальных эпизодов, то Александр Ситница пояснил, что в райисполкоме нет сметы для встречи гостей, поэтому он и вынужден был прибегнуть к такой помощи, причем спиртное он покупал самостоятельно (кстати, ущерб за банкет уже погасил). А также был крайне удивлен, что истребование долга считается противозаконным.

В общем, на все огромное дело — обед, 15 кг помидоров и рулон соломы! Прямо скажем, для злостного коррупционера, расхитителя бюджета и крупного взяточника, коим пытаются представить Ситницу власти, как-то маловато. Подозреваю, что многие, имевшие дело с чиновниками на местах, в этот момент даже позавидовали его «потерпевшим».

Конечно, никто не говорит, что получение чиновником вознаграждения — это хорошо и правильно. Но когда вокруг воруют миллионами, борьба правоохранителей с теми, кто пополнил свои запасы подарком на 15 кг овощей, вызывает большие вопросы.

Особенно цинично это смотрится на фоне истории с владельцем «БелАсептики», которым сначала заинтересовались правоохранители (его подозревали в даче взяток по «делу врачей»), а через три дня отпустили на свободу. Причем, как оказалось, в этот период «БелАсептика» перевела на счет КГБ миллион долларов. Якобы «за восполнение ущерба».

Вот так, ни много ни мало! Как без суда был оценен этот ущерб и почему именно счет КГБ, а не бюджет был пополнен этими средствами, силовики упорно молчат.

Зато в деле о 15 кг помидоров и рулоне соломы их голос как всегда громогласен и бескомпромиссен. Виноват – и должен сидеть в тюрьме!

И когда видишь такую «борьбу с коррупцией», то понимаешься, что продолжаться она будет бесконечно. С поисками козлов отпущения у этой власти никогда не было проблем.

Сергей Синица: Коррупция районного уровня

В этом деле есть несколько моментов, которые, на мой взгляд, следует учесть.

Прежде всего, то, что Александр Ситница свою вину признал.

Также стоит обратить внимание на объяснения бывшего председателя райисполкома в суде. Например, факт ремонта авто на сумму 800 рублей за счет главы коммерческой фирмы экс-чиновник объяснял тем, что денег у него на тот момент не было. Жил, видно, Ситница от зарплаты до зарплаты при весьма неплохих (по белорусским меркам) окладах, надбавках и премиях у руководителей исполкомов. А потому, объясняет сейчас, договорился занять у бизнесмена 5-7 тысяч долларов (нормальная разбежка!), чтобы «порешать все свои вопросы».

Заметим, что автомобиль – не «Лада» и не Geely, а Mitsubishi Pajero. И шины для внедорожника почему-то покупало госпредприятие. Это еще один эпизод.

Еще один эпизод. Ситница обратился к директору районного ЖКХ, чтобы тот предоставил ему домик для отдыха в санатории «Машиностроитель» для приема делегации из Украины.

— Аренда этого домика платная? — поинтересовался прокурор.

— Я не задавался этим вопросом, — отвечает подсудимый.

Вот такая святая наивность. Мы же просто посидели с ребятами в домике. Я просто одолжил денег у знакомого бизнесмена.

И, кстати, когда эти факты вскрылись, Ситница вместо того, чтобы разбираться с последствиям, дал деру за пределы Беларуси. Задержали его в России.

Так что, картина довольно-таки ясная. И называется она «Коррупция районного уровня».

Вполне очевидно, что речь идет об определенной системе отношений, а не отдельно взятом рулоне соломы. И за 15 килограмм огурцов председатель исполкома тоже под суд не попал бы.

У этой проблемы есть две стороны. Да, в Беларуси существует коррупция куда более высокого полета. Об этом, кстати, мы можем узнать не только со слов знакомых, но и из сообщений правоохранительных органов, периодически все-таки задерживающих не только мелких взяточников.

При этом те, у кого «крыша не протекла», продолжают спокойно извлекать гешефт из имеющихся возможностей. И это печальная действительность любого общества, где нет прозрачности на всех уровнях власти, политической конкуренции и свободы СМИ.

Но сие не означает, что мелкая рыбешка, попавшая в сеть правоохранительных органов, должна быть отпущена. Глядишь, пример Ситницы станет назиданием его коллегам. Не всем, конечно, и не всегда, но кто-то из руководителей исполкомов в следующий раз, когда ему понадобится химчистка авто, задумается и в результате не позвонит знакомому предпринимателю, а найдет время и деньги, чтобы самому отогнать машину на СТО.