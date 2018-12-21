«Сила — она в этом, как его»: 12 примеров лжи Путина 7 21.12.2018, 10:18

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Как правитель обманул россиян в ходе пресс-конференции.

В самом разгаре ежегодной пресс-конференции Владимира Путина некто Марина Волынкина, представившаяся от лица Евразийского женского сообщества (что бы это ни значило), задала президенту неожиданный вопрос — «есть ли в Россия мягкая сила?» «Вы знаете, сила не в ммм... — замялся президент, вспоминая расхожее выражение — правда не в силе, а сила не в мммм... как это, сила не в... эээ...» — он остановился буквально в доле секунде от того, чтобы сказать «сила не в правде», но, спохватившись, остановился и стал оглядывать зал, пока наконец-то какой-то решительный мужской голос не подсказал — «сила в правде!». «Вот, сила в правде!» — с облегчением согласился Путин и улыбнулся. В этом тексте The Insider приводит 12 примеров того, как президент ввел россиян в заблуждение.

О росте доходов и экономики в целом

«После длительного перерыва зафиксирован и незначительный, но всё-таки положительный тренд роста реальных располагаемых доходов населения. По последним данным, он составит 0,5% … У нас в 2015 году было минус два с лишним процента, реальные располагаемые доходы населения, в 2016-м – минус 5,8, в 2017-м – 1,2, но тоже минус. … И сейчас, только сейчас, в конце этого года, может быть плюс 0,1 и то, если мы не будем учитывать пять тысяч выплат пенсионерам в конце 2017 года».

По последним данным Росстата, в ноябре реальные доходы снизились на 2,9% в годовом измерении. Что интересно, где-то в середине выступления Путин поправляет свое утверждение о «росте» доходов населения, которое он сделал в начале.

«С 2008-го по 2018 год рост экономики составил примерно 7,4%. Посчитать – да, получится процент с небольшим».

Тут Путина подводит элементарная арифметика. Если за 10 лет экономика выросла на 7%, то рост никак не мог составлять более 1%.

О бедных топ-менеджерах

Гамов: «Не пора ли, наконец, обратить внимание на чудовищную пропасть между доходами топ-менеджеров и простых людей?».

Путин: «К сожалению, это мировая тенденция. Во всяком случае, в крупных экономиках так происходит. Посмотрите, что в Штатах происходит».

В действительности разрыв в зарплатах между топ-менеджерами и обычными сотрудниками в разы выше, чем в США и других западных странах. Как выяснила консалтинговая компания Korn Ferry Hay Group (KFHG), рядовые сотрудники в России получают в 3–5 раз меньше, чем в Германии, Великобритании и США, тогда как разрыв в зарплатах топ-менеджеров России и развитых стран – лишь 1,5 раза.

По разрыву в доходах между богатыми и бедными лидируют вовсе не США, а страны третьего мира. По коэффициенту Джини (самый популярный показатель, характеризующий отклонение фактического распределения доходов отдельных лиц или домашних хозяйств в определенной стране от абсолютного равенства) за 2017 год, в начале списка находятся ЮАР, Намибия, Гаити, Ботсвана и ЦАР. Минимальный разрыв между доходами за 2017 год наблюдался у Украины, Словении, Норвегии, Словакии и Чехии. Россия, как и США, находится в первой половине рейтинга — а вот вполне себе крупные экономики Германии, Франции, Австралии, Канады и Великобритании — во второй. Более того, во Франции этот коэффициент постепенно снижается, в Великобритании остается примерно на одном и том же уровне.

О регулировании цен на бензин

«В чем разница между нашей ситуацией и ситуацией во Франции, связанной с бензином, с нефтепродуктами и так далее? Французское правительство пошло сознательно на повышение цен на нефтепродукты и на бензин, то есть они сделали это сами – это их политика. Они сделали это для того, чтобы перераспределить таким образом ресурсы, в данном случае ресурсы граждан, на решение других вопросов в сфере энергетической политики: направить деньги, которые они получат от продажи бензина и дизельного топлива, масла, на развитие альтернативных видов энергетики – солнца, ветра и так далее. Они сделали это сознательно. Это людям не понравилось, потому что такое изменение в энергетической политике за их счет им не нравится.

Что у нас происходит? У нас повысились цены на бензин, начиная с середины прошлого года, в связи с ростом цен на нефть на мировых рынках. Но правительство тут же начало принимать меры по сдерживанию роста цен и даже по их снижению, и достигли этой договоренности с основными нефтяными и нефтеперерабатывающими компаниями. Это принципиальная разница – там сознательно пошли на повышение, повысили, по сути, сами, а здесь правительство борется с этим повышением».

На самом деле рост цен на бензин на внутреннем российском рынке почти не связан с мировыми ценами на нефть. Как поясняет аналитик Владимир Милов, российский рынок во многом заперт, и свободно продать наши нефтепродукты на мировом рынке нельзя из-за низкого качества бензина, производимого Россией. Россия экспортирует мизерные объемы бензина, и в основном в бывший СССР, потому что в мире наше топливо не востребовано.

Кроме того, российская нефть Urals – тяжелая, сернистая, далеко не все НПЗ ее могут перерабатывать. Вывезти на экспорт ее проще, но дополнительные объемы пристроить не так легко. Во-вторых, массовая разгрузка собственной переработки и отправка нефти на экспорт создаст проблемы самим нефтяным компаниям — это ухудшит экономику их нефтеперерабатывающих заводов, так как глубина переработки в России по-прежнему низкая, и объемы переработки имеют значение.

Более реальной причиной повышения цен на бензин в России является как раз «сознательное» повышение акцизов на топливо с 1 января 2018 года, принятое специально для того, чтобы найти деньги на строительство моста в Крым, осуществлял которое Ротенберг.

Однако налоги составляют лишь около половины в цене бензина. Реальных фактора, влияющих на ценообразование, два: оценка нефтяными компаниями предела покупательной способности населения — «сколько можем, изымем» — (поэтому в Москве дороже, чем в близлежащих регионах, куда бензин поставляется с тех же НПЗ); постоянный анализ текущих инфоповодов, которые могут позволить оправдать резкие скачки цен на бензин (таких, как «рост цен на нефть»).

О том как Порошенко поднимает себе рейтинг

«Провокация рассчитана на обострение ситуации. Зачем нужно нашим украинским партнёрам такое развитие событий? Понятно, там выборы, и нужно обострять для того, чтобы поднять рейтинг одного из претендентов на пост Президента, я имею в виду действующего Президента, действующей власти. Ну, это плохо, это в конечном итоге во вред интересам своего народа и своего государства. Хотя можно без всяких провокаций двигаться спокойно, как и было до сих пор.

Удалась она или не удалась – с точки зрения повышения рейтинга – может быть. Потому что рейтинг у Петра Алексеевича вроде подрос немножко, он теперь с пятой позиции переместился где-то на вторую-третью, там колебания, по-моему, происходят в районе 12 процентов. У Юлии Владимировны, по-моему, 20 и больше, уже 20 с лишним, а все остальные, Зеленский, по-моему, потом Бойко и Порошенко, у них в районе 12 процентов. В этом смысле – да, он, наверное, свою задачу выполнил. За счёт интересов страны, я считаю. Это плохой способ поднятия рейтинга».

Согласно недавнему исследованию компании Seetarget, рейтинг Порошенко после нападения россиян на украинских моряков в Керченском проливе, наоборот, снизился: если в сентябре нынешний президент был на второй строчке с 11%, то в декабре переместился уже на третью с 8,6%. 16 ноября, примерно за неделю до инцидента в Керченском проливе был опубликован опрос социологического центра имени Михаила Драгоманова, согласно которому Порошенко все еще был на втором месте с 11,4%. По данным Seetarget, на пятом месте президент был в августе, однако даже тогда за него были готовы отдать голоса 9,1% украинцев — больше, чем в декабре.

О поругании флага

«Что касается ответственности за поругание флага, других символов государства, практически во всех странах это есть. Нужно с уважением относиться к своей стране. И есть правила, которые нужно соблюдать везде».

Наказание за надругательство над флагом есть далеко не во всех странах: помимо России, уголовная ответственность за соответствующие действия установлена в Германии, Австрии, Франции, Китае, Украине, Израиле и некоторых других. А вот в США соответствующий закон был отменен еще в 1989 году, поскольку Верховный суд признал, что гарантирующая свободу слова первая поправка к конституции США имеет больший вес. В частности, в сувенирных магазинах свободно продаются рулоны туалетной бумаги со звездно-полосатым флагом. В Австралии, Канаде, Дании, Италии и Японии, Норвегии, Швеции и Великобритании (кроме Северной Ирландии) надругательство над флагом также не запрещено.

О Скрипалях и Хашокджи

«По поводу Скрипалей и Хашогги. Мне здесь даже комментировать нечего. Хашогги убит, это очевидно, все это признали. Скрипаль, слава богу, жив. Тем не менее в отношении России там куча санкций. Не переставая, до сих пор об этом говорят. А во втором случае – тишина полная. Это политизированный русофобский подход. Это повод, только повод для того, чтобы организовать очередную атаку на Россию. Ну, не было бы Скрипалей, что-нибудь ещё другое придумали бы. Для меня это очевидно. А цель только одна – сдержать развитие России как возможного конкурента. Других целей я не вижу».

Путин умалчивает о том, что хотя Сергей Скрипаль и его дочь остались живы, в результате действий ГРУшников (за которых лично вступался российский президент) погибла британская гражданка Доун Стёрджесс. Причем убийство — как и ранее в случае с Литвиненко — произошло общественно опасным способом, пострадавших могло быть больше.

Что касается реакции в адрес Саудовской Аравии, то она была не многим менее сильной, хотя Эр-Рияд признал сам факт убийства и арестовал по этому делу 11 человек, в том числе советника наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Салмана Аль Сауда генерал-майор Ахмед Аль-Ассири. Также США и ряд других стран ввели в отношении Судовской Аравии персональные санкции в связи с убийством Хашокджи.

Об инциденте в Керченском проливе

Владимир Путин:

«Это была целенаправленная провокация в ходе предвыборной компании господина Порошенко. Уже показывали в СМИ бортовой журнал, где написано «проникнуть скрытно». Ну что это такое — скрытно! Без лоцманской проводки! Там неизвестно что может случиться, тем более публично деятели, которые правят бал в Киеве, заявляют о готовности взорвать этот мост. Ну естественно, мы не можем этого допустить.»

О судовом журнале одного из украинских военных кораблей, захваченных в Керченском проливе, Путин впервые рассказал 1 декабря на пресс-конференции в Буэнос-Айресе по итогам саммита G20:

«Мы изложили свою позицию, да и не только позицию, хронологию развития ситуации. Против этого трудно что-либо возразить. Какие могут быть возражения, если в судовом журнале прямо записано, что этим кораблям ставится задача скрытно проникнуть в наши территориальные воды и скрытно пройти Керченский пролив. Ну что это такое? Это спланированная провокация, так и есть. Из документов усматривается, и из показаний самих моряков. Вот и все. Ну что здесь скажешь? Здесь возразить-то нечего».

На большой пресс-конференции президент несколько запутался в терминологии, назвав судовой (вахтенный) журнал авиационным термином «бортовой журнал». Это, впрочем, мелочь. Куда важнее то, что в судовой журнал вообще вносится информация лишь о свершившихся событиях, а не о поставленных задачах. И совсем странно было бы делать в журнале такую запись, зная об опасности захвата корабля российской стороной.

Кроме того, сама по себе задача скрытно пройти Керченский пролив абсурдна: пролив мелководен, пройти его можно только по прорытому в морском дне Керчь-Еникальскому каналу шириной 120 м, контролируемому Россией. Если бронекатера «Бердянск» и «Никополь», рассчитанные на плавание как в прибрежной морской акватории, так и в реках, и имеющие осадку всего 0,88 м, еще, вероятно, могли бы пройти пролив не по каналу, то у рейдового буксира «Яны Капу» с осадкой 3,9 м такой возможности не было.

Владимир Путин:

«Ну а что касается будущего украинских военнослужащих, их послали и рассчитывали, что кто-то из них погибнет на самом деле. И большое недовольство, я вижу, в правящих кругах вызвало то обстоятельство, что никто не погиб. Рассчитывали, что кто-то из них погибнет. Но, слава богу, этого не случилось».

На каком основании Путин это утверждает, неизвестно; вероятно, это его собственное умозаключение. Но оно плохо сочетается с тем фактом, что украинские корабли не сделали ни одного выстрела — даже после того как преследовавший их российский флот открыл огонь на поражение, повредил один из катеров и ранил нескольких моряков. Ранее The Insider уже писал о том, что даже российские эксперты по морскому праву признают — Украина имела полное право воспользоваться проливом, и даже если она и правда не уведомила о проходе в должном порядке, это не давало России право обстреливать корабли.

О независимости Православной церкви Украины

Владимир Путин:

«Причем ведь обратите внимание: Украинская православная церковь Московского патриархата полностью независимой была. Может быть, об этом мало кто знает, это фактически полностью независимая церковь. Они делали все самостоятельно, в том числе избирали иерархов. Единственная связь была — духовная, упоминали на проповедях имя Патриарха Московского и всея Руси. Всё. А сейчас посмотрите, какая зависимость наступает от Турции, от турецкого патриархата. Там и назначения, очень много, и деньги, что самое главное. Я думаю, что это главный побудительный мотив Варфоломея — подчинить эту территорию, а потом еще и зарабатывать на этом. Я думаю, что это главный побудительный мотив, ну, кроме, конечно, подсказки из Вашингтона. То, что Госсекретарь позвонил по этому вопросу в Киев и обсуждал эту тему, – это ни в какие ворота не лезет. Абсолютно не допустимая вещь. Тем не менее это происходит».

Обращает на себя внимание курьезная оговорка: об УПЦ МП Путин говорит в прошедшем времени, как будто она уже не существует.

«Независимость» этой церкви не такая уж и полная. Ее предстоятель — митрополит Киевский — избирается украинским епископатом, но затем его должен благословить патриарх Московский и всея Руси. В редакции устава УПЦ МП от 2007 года исчезло положение о том, что предстоятель избирается из числа украинских архиереев.

Статуса автономной церкви у УПЦ МП нет, хотя вопрос об этом время от времени ставился. На территорию Украины не распространяется юрисдикция церковного суда РПЦ, но, как отмечает диакон Андрей Кураев, фактически высшей судебной инстанцией для УПЦ МП является Собор РПЦ.

По новой редакции устава РПЦ, принятой в 2017 году, УПЦ МП лишается права канонизировать местночтимых святых — теперь это отнесено к компетенции Архиерейского Собора РПЦ.

Что касается Православной церкви Украины — «объединенной раскольнической церкви стамбульского прихода», как ее назвал Путин, — то ее предстоятель вовсе не назначен Константинополем: совсем недавно Объединительный собор православных церквей в Киеве избрал митрополита Киевского и всея Украины, им стал иерарх бывшей УПЦ КП Епифаний (Думенко). Из 190 делегатов Собора только четверо представляли Константинопольскую православную церковь, остальные же были делегатами от украинских церквей.

О Евгении Пригожине и «ЧВК Вагнера»

Илья Азар («Новая газета»):

«В этом году в Центральноафриканской Республике погибли мои коллеги и друзья Александр Расторгуев, Орхан Джемаль и Кирилл Радченко. Что Вам известно об обстоятельствах их гибели и, в частности, о возможной причастности к этому частной военной компании «Вагнер»? Что Вы думаете, насколько это вообще правильно, что бизнесмен, которого называют вашим поваром, Евгений Пригожин, как считается, занимается и руководит ЧВК «Вагнер»? И в целом, что Вы думаете о деятельности частных военных компаний? Складывается впечатление, что Вы как-то стесняетесь этого или отрицаете этот факт. Может быть, стоит этим гордиться, ведь они действуют в Сирии, на Донбассе, в Центральной Африке и других странах?»

Владимир Путин:

«Все мои повара — сотрудники Федеральной службы охраны. Они люди военные, находятся в разных званиях. Других поваров у меня нет. Надо, чтобы было это ясно, понятно, и чтобы мы к этому не возвращались. Если кто-то хочет приклеить какие-то ярлыки, это их дело, и здесь ничего страшного нет. Это такая у нас политическая возня происходит. Есть даже такое понятие «безопасное питание». Мы никому это питание, кроме как сотрудникам ФСО, не передаем, чтобы было Вам понятно.

Теперь по поводу «Вагнера» и того, что люди делают. Все должны оставаться в рамках закона, все. Если есть какая-то… Мы можем запретить вообще частную охранную деятельность, но стоит только это сделать, думаю, что и к Вам придут с большим количеством петиций, требованием защитить этот рынок труда. У нас там работает чуть ли не миллион человек. Если эта группа «Вагнер» что-то нарушает, тогда Генеральная прокуратура должна дать правовую оценку.

Теперь по поводу присутствия их где-то за границей. Если, повторяю еще раз, они не нарушают российского закона, они вправе работать, продавливать свои бизнес-интересы в любой точке планеты».

Журналист задал вопрос о деятельности частных военных компаний. В ответ же президент, явно уходя от вопроса, сначала стал рассуждать о поварах, хотя «повар Путина» — всего лишь широко известное прозвище Евгения Пригожина, чья кейтеринговая компания обслуживает президента.

ЧОПы существуют в рамках российского законодательства, а вот ЧВК российскими законами не предусмотрены; более того, наемничество считается уголовным преступлением (статья 359 УК РФ). Согласно примечанию к статье, «наемником признается лицо, действующее в целях получения материального вознаграждения и не являющееся гражданином государства, участвующего в вооруженном конфликте или военных действиях, не проживающее постоянно на его территории, а также не являющееся лицом, направленным для исполнения официальных обязанностей».

В январе 2015 года Верховный суд России подтвердил приговор по статье 359 УК РФ в отношении двух предпринимателей, вербовавших наемников для участия в боевых действиях в Сирии. Завербованные ими воевали на стороне одной из вооруженных группировок, предположительно связанной с «Аль-Каидой». В отношении наемников, действовавших на стороне режима Башара Асада (в том числе из «ЧВК Вагнера»), дела ни разу не возбуждались.

Версия о гибели Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко от рук одной из местных группировок, действующих в ЦАР, никем не доказана и сегодня уже вызывает большие сомнения. Известно, что журналисты отправились в ЦАР снимать фильм о «ЧВК Вагнера», которую связывают с Пригожиным, а с местным помощником (фиксером), который должен был в числе всего прочего заботиться о безопасности съемочной группы, их познакомил сотрудник принадлежащего Пригожину интернет-издания. Журналисты считали фиксера сотрудником миссии ООН, но фактически в ней такого сотрудника не было. Именно этот фиксер посоветовал журналистам нанять местного водителя, который после нападения на их машину остался жив. По официальной версии властей ЦАР, журналистов убили с целью ограбления, но почему-то не забрали из машины канистры с топливом, которое в ЦАР высоко ценится.

О ситуации в Афганистане и контактах с движением «Талибан»

Владимир Путин:

«Официальное правительство в Кабуле какое количество территорий контролирует в стране? Вряд ли больше одной трети, если уж быть откровенными, правильно? Выборы проходят, результаты выборов подсчитываются месяцами. Это разве нормально? Чего же здесь одобрять.

Проводятся переговоры с талибами. Может быть, это и неизбежно. Надо только понять предмет этих переговоров, и к чему они приведут. Если есть реальные силы, которые контролируют значительную часть территорий, с ней надо считаться, но тогда нужно делать это открыто, публично, и нужно, чтобы было понятно, о чем идет речь.

Думаю, что это лежало в основе позиции нашего Министерства иностранных дел в ходе дискуссии. Мы не против урегулирования. Мы вообще считаем, что оно может быть достигнуто только исключительно путем договоренности между всеми сторонами политического процесса в самом Афганистане».

Афганское радикальное исламистское движение «Талибан» в 2003 году признано Верховным судом России террористической организацией и значится в списке организаций, запрещенных в России.

При этом Путин рассматривает «Талибан» как возможного партнера по переговорам, в отличие от, например, исламистских вооруженных группировок, действующих в Сирии. На той же пресс-конференции он положительно оценил победу над ИГИЛ — группировкой, которая в свое время также была реальной силой и контролировала значительную территорию: «Что касается победы над ИГИЛ, в целом я согласен с президентом Соединенных Штатов. Мы, я уже об этом тоже говорил, добились существенных изменений в борьбе с терроризмом на этой территории и нанесли серьезные удары по ИГИЛ в Сирии». Но к исламистам Афганистана подход почему-то совершенно иной.

Об «иностранных агентах» и Марии Бутиной

Владимир Путин:

«Мы и так опирались на международный опыт, когда принимали закон об этих иноагентах. Ведь речь не идет о каких-то запретах. Речь идет о том, чтобы та или другая структура, получая финансирование из-за границы на политическую публичную деятельность, зарегистрировалась в таком качестве. Вот и все. Кстати говоря, в тех же Штатах запрещают такую деятельность, и, пожалуйста, как результат этого закона — арест Бутиной, которую держат в тюрьме, и ей грозит 12 лет. У нас ничего подобного нет. У нас речь идет только о регистрации, если ты получаешь деньги из-за границы. Ничего страшного здесь нет. И я, откровенно говоря, не вижу здесь никаких проблем в правоприменительной практике. Хотя, конечно, нужно посмотреть».

Под международным опытом Путин, очевидно, подразумевает опыт США — в других странах аналогичного статуса нет. В 1938 году в США был принят Акт о регистрации иностранных агентов (FARA). Этот закон требует, чтобы агенты, представляющие иностранные правительства или зарубежные юридические и физические лица, раскрывали свои источники финансирования, а на распространяемых ими информационных материалах указывали, в чьих интересах это распространяется.

Запретов на политическую деятельность для иностранных агентов в таком расширительном понимании, как в России (в мае 2018 года в Саратове иностранным агентом признали даже общественную организацию больных диабетом, так как она якобы пыталась оказывать влияние на органы власти), в США нет. Там запрещено лишь финансирование избирательных кампаний из-за рубежа, а также сбор денег для организаций, противодействующих мирному процессу, и террористических организаций. Частые проверки, практически парализующие деятельность российских НКО-«иноагентов», в США не практикуются.

Марии Бутиной, после того как она пошла на сделку со следствием, уже не угрожает длительный срок заключения. Она признала свою вину в незаконной лоббистской деятельности (то есть как раз работе в качестве иностранного агента) и нарушении визовых правил, и по этим обвинениям может получить не больше полугода. При этом с нее сняты другие обвинения, более тяжелые, в частности, в участии в заговоре в пользу российского государства.

Об огромных газовых запасах

«У нас больше газа, чем в мире в целом. У нас только на Ямале запасы 67 триллиона кубических метров».

Про запасы газа на Ямале в 67 трлн кубических метров Путин, конечно, преувеличил. В начале декабря он говорил, что в регионе 16,7 трлн (по данным «Газпрома» — 26,5 трлн). кубометров. Про «мир в целом» — тоже неправда: согласно исследованию BP, в конце 2017 года запасы России составляли 35 трлн кубометров — 18,1% от мировых. По добыче газа Россия уже давно уступает первое место США.