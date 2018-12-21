В Минске сбили человека, когда тот вышел из трамвая 1 21.12.2018, 10:33

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ДТП на путях случилось в районе площади Якуба Коласа.

Пользователь Twitter с ником @blbs_ сообщил о ДТП, которое случилось вчера на улице Якуба Коласа. По его словам, там сбили человека, когда он вышел из трамвая, пишет onliner.by.

Информацию о ДТП подтвердили в «Минсктрансе».

— С 16:26 на улице Якуба Коласа, рядом с улицей Белинского, из-за наезда на пешехода сторонним транспортом произошла остановка движения трамваев на маршрутах №1, 5, 6, 11 в направлении Зеленого Луга. Движение трамвая №6 было организовано до разворотного кольца «Озеро». В 16:42 движение было возобновлено, — рассказали в «Минсктрансе».

Напомним, ДТП при схожих обстоятельствах случались на этом участке улицы Якуба Коласа и раньше. В ноябре 2017 года водитель автобуса не притормозил перед остановившимся трамваем и сбил ребенка. Ранее в результате ДТП пострадала женщина, которая шла на трамвай, — ее сбил водитель такси, который отвлекся на навигатор.

В ГАИ Минска корреспонденту onliner.by подтвердили информацию о произошедшем.

— Пешеход не пострадал, по факту инцидента проводится проверка, — сказали в ГАИ.

Согласно п. 120 Правил дорожного движения, водитель должен остановиться, уступив дорогу пешеходам, идущим к стоящему на остановочном пункте маршрутному транспортному средству либо от него (со стороны дверей), если посадка (высадка) пассажиров производится с проезжей части дороги или с посадочной площадки, расположенной на ней. Начинать движение разрешается только после закрытия дверей маршрутного транспортного средства и выключения на нем аварийной световой сигнализации (светового указателя правого поворота).

При этом, запрещается опережать движущийся трамвай, у которого включена аварийная световая сигнализация (световой указатель правого поворота), в зоне остановочного пункта трамвая, обозначенной дорожным знаком «Остановочный пункт трамвая» и (или) горизонтальной дорожной разметкой 1.17.2 (п. 121 ПДД).

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Еще одно ДТП случилось тем же вечером в районе площади Якуба Коласа.

— Перекресток улиц Якуба Коласа и Веры Хоружей: авария с участием трамвая и Hyundai Creta. Собралась пробка из трамваев в сторону центра, — рассказал читатель Onliner с ником spirit33.

Информацию подтвердили в «Минсктрансе».

— С 18:38 на улице Якуба Коласа в районе перекрестка с улицей Веры Хоружей из-за ДТП произошла остановка движения трамваев на маршрутах №1, 5, 6, 11 в направлении улицы Красной. Движение трамваев №1, 6 было организовано до разворотного кольца «Озеро». В 19:33 движение на всех маршрутах было возобновлено, — рассказали в «Минсктрансе».