«Это фиаско»: Свежие ляпы белорусских строителей 21.12.2018, 10:59

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Подборка фотоисторий, где что-то пошло не так.

Представьте: вы вдруг стали начальником ЖЭСа и вам достался старый жилой фонд и штат не самых лучших слесарей, сантехников и дворников, пишет tut.by. А тут еще недовольные жители — то крыльцо им почини, то капремонт закончи, то балкон обвалился. В общем, дел по горло, денег нет. Возможно, в столе будет записка от вашего предшественника: «Говори, что все сделаем в следующем году, и даже лучше. Но с пометкой — если будет бюджет». Ну и как поступить? Не стоит терзаться моральным выбором, отвечайте на жалобы реальными делами и в настоящем времени. Cегодня на «Доске позора» как раз есть такие примеры.

Начнем с хороших новостей. О велосипедной дорожке в районе поликлиники № 8 по улице Есенина писали буквально на позапрошлой неделе, а на этой получили письмо и фото от дорожников — все исправлено.

Летом журналистам прислали фото «чудес» строителей (или проектировщиков?) рядом с домом № 40 по улице Неманская в Минске. Люди жаловались, что пешеходным тротуаром невозможно пользоваться: путь преграждал спуск в подвальное помещение дома. И вот на этой неделе те, кто жаловался, сообщают, что проблема устранена.

— Отличная краска, Петрович, не смывается, — говорил электрик маляру.

— Михалыч, гвоздем сцарапай, — отвечал маляр.

— Ну и как теперь можно увидеть показания счетчика электроэнергии после ремонта в 13-м подъезде дома № 12 по проспекту Рокоссовского? — спрашивают жильцы с 12-го этажа.

«Это фиаско, братан». Примерно так мог сказать сантехник строителю с перфоратором с другой стороны стены.

Утверждают, что за стадионом школы № 86 Минска есть открытый колодец-невидимка. Его никак не могут найти и закрыть долгие годы.

Идея с островками безопасности возле пешеходных переходов и выездов из дворов хорошая. Вот как она реализована на улице Воронянского при выезде с дворовой территории напротив магазина «Дорорс». Что мешало разместить островок ближе к выезду, чтобы машины действительно не могли парковаться?

«Похороненный» люк под парадным крыльцом в налоговою инспекцию Советского района Гомеля. Читатель вопрошает — а чего это им можно так строить, а остальным бы за такое по шапке дали? Этот вопрос не к нам. Мы можем лишь посоветовать все же сделать доступ к люку, если, конечно, он не декоративный.

Например, вот таким оригинальным способом.

И снова недоделанный капремонт. В этот раз своей «радостью» делятся жильцы дома № 47 на улице Советской в городе Мосты. Нам сообщают, что «подъезд просто изуродован строителями, двери в подвал вырваны с коробкой, металлопрофиля для балконов где-то „не хватило“. Даже металлическую решетку для очистки обуви унесли…» Надеемся, что это не конец ремонта и строители еще доведут начатое до конца. А то и в самом деле как-то нехорошо.

Человек субтильного телосложения не обратит и внимания на узкую дверь в магазин «Универсалторг» в Новолукомле — прошмыгнет и купит себе мюсли или что-нибудь диетическое. Но к нам обратился человек, который заходит туда за нормальной едой. И вот он пишет, что «мне с комплекцией в 110 кг было, мягко говоря, неудобно входить. Видимо, внутренняя дверь и наружная ставились в разное время. Но кто подписывал приемку такого чуда!»

Хозяева дома № 96 по улице Макавчицкая в Дзержинске сообщают, что центральная канализация — это, конечно, хорошо. Но как теперь в погреб за картошкой ходить, если труба практически закрывает вход в него? Да еще и с калиткой во двор как-то не очень хорошо получилось…

Пешеходный переход к церкви прямо перед столбом на улице Лидской в Минске. Неужели нельзя было сделать пешеходный переход чуть правее от столба?

Эти фото сделаны в деревне Большевик под Минском. Старожилы утверждают, что такие лужи здесь всегда после дождя или когда тает снег: вода заливает все вокруг и пешеходный переход тоже. Автор фото дает координаты этой аномалии — слева сельсовет, справа школа, чуть дальше за сельсоветом — детский садик.

Эту фотографию автор подписал так: «забыли или забили?». Ему показалось странным, что проезжую часть на улице Кривошеина в Бресте закатали в асфальт, а тротуары — нет.

Здесь все красиво — первый чугунный внутрипольный радиатор отопления. Эксклюзив.

А это уже художественная работа, которую оценят настоящие сантехники. И мы это говорим без иронии — сделано ведь мастерски.