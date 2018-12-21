Парламент Франции одобрил уступки Макрона «желтым жилетам» 21.12.2018, 11:08

Дебаты в Национальном собрании Франции продолжались 13 часов.

Национальное собрание Франции одобрило предложения президента страны Эмманюэля Макрона участникам массовых протестов в стране, сообщает dw.com.

После продолжавшихся более 13 часов дебатов в ночь на пятницу, 21 декабря, пакет реформ поддержали 153 депутата, 9 проголосовали против, еще 58 воздержались.

После утверждения в Национальном собрании, в котором доминирует партия Макрона "Республика на марше", законопроекты поступят на рассмотрение в Сенат, где большинством обладают консерваторы. Верхняя палата уже дала понять, что согласна с антикризисными мерами.

Финансовые меры Макрона

Выступая 10 декабря с обращением к нации, Эмманюэль Макрон заявил, что берет на себя часть ответственности за нынешний кризис. Он пообещал повысить минимальную заработную плату на 100 евро в месяц. Кроме того, Макрон заявил, что в 2019 году не повысится уровень социальных сборов с пенсионеров, доходы которых составляют менее 2000 евро в месяц. Оплата труда в сверхурочные часы также не будет облагаться налогами, добавил он.

Правительство Франции пообещало провести пакет реформ через парламент еще до католического рождества. По подсчетам властей, в связи с мерами, принятыми в ответ на протесты "желтых жилетов", Франции не удастся выполнить бюджетные требования Евросоюза. Дефицит бюджета в 2019 году может возрасти до 3,2 процента ВВП, заявил премьер-министр Франции Эдуар Филипп. По его данным, финансовые меры обойдутся казне примерно в 10 млрд евро. Правила Брюсселя предписывают, что дефицит бюджета не должен превышать 3 процентов совокупного объема производимых товаров и услуг.

Повышение минимальной зарплаты было одним из ключевых требований протестного движения "желтых жилетов". Акции начались в ноябре из-за намерения французских властей ввести налог, способный привести к росту цен на автомобильное топливо. После того как правительство страны утвердило мораторий на повышение топливных налогов, митингующие стали протестовать в целом против реформ правительства и президента.