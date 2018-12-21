Глава Православной церкви Латвии был агентом КГБ под псевдонимом «Читатель» 1 21.12.2018, 11:38

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Своему куратору митрополит Рижский и всея Латвии Александр поручил управлять собственностью церкви.

Национальный архив Латвии открыл доступ к засекреченным документам КГБ Латвийской ССР. В них нашли имя главы Латвийской православной церкви Московского патриархата митрополита Александра. Об этом сообщает сайт kompromat.lv со ссылкой на архивную карточку.

Митрополит Рижский и всея Латвии Александр, он же Александр Кудряшов был завербован в 1982 году сотрудником 5-го отдела 4-го отделения Комитета государственной безопасности (КГБ) Латвийской ССР Александром Ищенко, который присвоил своему агенту псевдоним "Читатель".

Именно своему куратору митрополит Александр поручил управлять реституционной собственностью. Бывший уполномоченный по делам религий при Совете министров, экс-подполковник КГБ Александру Ищенко для этой цели создал две коммерческие организации. В частности в феврале 1992 года была создана фирма "FONDS PC", а затем, в октябре 1993 года - "FONDS-LC".

В 1996 году Александр Кудряшов от имени Синода выдал организации Александра Ищенко доверенность № 98, в которой уполномочил - "управлять и получать доход с жилых домов с хозяйственными постройками, находящихся по адресу: Рига, ул. Пилс, 14, и Маза Пилс, 11, принадлежащих Латвийской Православной церкви".

Как видим, Александр Кудряшов оказывал бывшему подполковнику КГБ Александру Ищенко поистине безграничное доверие, которым могут похвастать не всякие деловые партнеры. Фундаментом для подобных взаимоотношений между чекистом и архиереем стала пресловутая «карточка агента».

Сообщается, что в рижском ресторане "Таллин" будущий первосвятитель зарабатывал на жизнь обычным барменом. В этом весьма знаменитом в те времена питейном заведении он попал в поле зрения сотрудника КГБ Александра Ищенко. Состоялась стандартная вербовка, в результате которой ему был присвоен агентурный псевдоним. Затем Ищенко начал активное продвижение подопечного по служебной лестнице. В результате – после кончины митрополита Рижского Леонида Полякова, епископом в Латвию был поставлен Кудряшов.