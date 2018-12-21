Для белорусской «молочки» наступают непростые времена 3 21.12.2018, 11:37

Россия снизала квоты.

Россия снизила предполагаемые объемы поставок молока и молокопродуктов из Беларуси в 2019 году до 4,9 млн т по сравнению с текущим годом (5,1 млн т). При этом мяса и мясопродуктов должно быть поставлено больше – 320 тыс. т против 307,8 тыс. т в 2018 году, пишет «Экономическая газета».

Такие цифры, как сообщил телеграм-канал «Россия Аграрная», предусмотрены последним вариантом прогнозных балансов спроса и предложения сельхозпродукции «союзного государства» на 2019 год, утвержденных на днях премьер-министрами двух стран.

Отметим, что и согласованные на текущий год сельхозбалансы по молоку пока не выполняются: по итогам 9 месяцев на территорию России было ввезено лишь 3,36 млн т молока и молокопродуктов, что составляет 66,4% от установленных объемов. Простейший пересчет «на год» дает результат в 88,5% по «молочке».

Совсем иначе выглядит ситуация с мясом и мясопродуктами: за указанный период поставлено 245,6 тыс. т мяса и мясопродуктов, что составляет 79,8% от установленных объемов, или 106,4% в годовом измерении. Основная причина проста: с 6 июня т.г. было введено ограничение на молочные продукты из Беларуси, что Россельхознадзор объяснял требованиями безопасности, предъявляемыми к продовольствию.

В результате были полностью запрещены поставки пастеризованного и стерилизованного молока и сливок наливом, сгущенки, сухой сыворотки и т.п. Итог для Беларуси печальный – объем импорта сухого молока сократился на 43,6%, с 165,2 тыс. т до 93,2 тыс. т, цельного молока – на 14,1%, с 223,8 тыс. т до 192,2 тыс. т, молочной сыворотки – на 42,3%, с 66,7 тыс. т до 38,5 тыс. т.

Эти меры позволили российским предприятиям частично распродать накопившиеся запасы, что, на наш взгляд, и было основной причиной введения запретов, а совсем не мифическое «плохое качество» белорусской продукции. Что ж, бизнес – вещь достаточно жесткая, друзей здесь не бывает, и для получения прибыли зачастую используются не совсем корректные методы конкурентной борьбы.

И ситуация здесь будет только ухудшаться: объем производства молока в России в этом году пусть медленно, но зато неуклонно увеличивался. По данным Росстата, с января по сентябрь валовой надой по сравнению с аналогичным периодом 2017 года вырос на 1,1%, или на 279 тыс. т, составив 24,6 млн т. К концу года российские аграрии собираются достигнуть 31,4 млн т. «Спасти» белорусскую «молочку» от полного вытеснения в ближайшие годы может только снижающаяся рентабельность молочных производств в России. Но это, как показывает мировая практика, вещь поправимая – субсидии сельхозпроизводителям и повышение цен легко выправляют ситуацию. Так что надо усиленно искать новые рынки сбыта – сами мы все свое молоко точно не выпьем.