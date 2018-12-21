Леонид Судаленко в ООН добивается права на пикеты в поддержку РЭП 2 21.12.2018, 11:52

Леонид Судаленко

Фото: «Радыё Свабода»

Вопрос будет рассматривать Комитет по правам человека.

20 декабря правозащитники ПЦ «Весна» Андрей Стрижак и Леонид Судаленко направили совместную жалобу в Комитет по правам человека ООН. Заявители считают, что их права на свободу мирных собраний и на выражение мнений, которые предусмотрены статьями 19 и 21 Международного пакта о гражданских и политических правах, в течение года дважды нарушались белорусскими властями, сообщает «Гомельская весна».

В течение уходящего года правозащитники два раза просили разрешения у чиновников горисполкома на проведение в Гомеле пикетирования. В первом случае они планировали протестовать против массовых вызовов в СК и допросов членов независимого профсоюза РЭП, во втором против преследования пользователей сети Интернет за выражение критических взглядов в социальных сетях. Городские власти в обоих случаях мирные собрания запретили. Апелляционная инстанция областного суда, где обжаловали отказы правозащитники, стали на сторону властей.

В жалобе в Комитет по правам человека заявители указывают, что в первом случае им запретили пикетирование в связи с тем, что они в прошлом году привлекались к административной ответственности за тунеядские акции протестов, а во втором – в связи с невозможностью одновременного проведения двух собраний в одном и том же месте.

Правозащитники просят Комитет ООН не только установить факт нарушения их прав государством, но также рекомендовать белорусскому правительству привести национальное законодательство о массовых мероприятиях в соответствие с международными обязательствами.