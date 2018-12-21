Милиция ломится в квартиру к Дмитрию Полиенко 5 21.12.2018, 12:01

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Дмитрия Полиенко

Фото: spring96.org

Против активиста устраивают очередную провокацию.

Милиция пытается ворваться в квартиру к общественному активисту, бывшему политзаключенному Дмитрию Полиенко.

Об этом активист сообщил в «Фейсбуке».

«Не могу выйти из дома. Милиция ломится в квартиру», - рассказал Дмитрий Полиенко во время видеотрансляции.

Напомним, что 13 декабря утром Дмитрия Полиенко задержали в отделении милиции на улице Ангарской в Минске, куда вызвали ранее. Активиста доставили в РОВД Заводского района Минска и намеревались везти в суд, но через четыре часа выпустили на свободу без разъяснения причин задержания.

Дмитрий Полиенко вышел на свободу 24 октября и должен был почти ежедневно появляться в Заводском РОВД, чтобы слушать лекции, которые касались трудоустройства. Несколько раз экс-политзаключенный пришел на лекции, а затем отказался это делать принципиально.

В своем обращении в прокуратуру активист указал, что действия сотрудников милиции незаконны, никто не имеет права принуждать его к работе. Ежедневные вызовы на лекции - это также необоснованный контроль и нарушение прав и свобод.

«Не прошел и первый суд, как дали повестку на второй, - сообщил Дмитрий в социальных сетях. - Я уже говорил о своем отношении к этим лекциям и о том, почему я на них не хожу и не собираюсь впредь ходить. Я не собираюсь плясать под дудку тех, кто меня бросил за решетку и не собираюсь быть у них на удочке».

Дмитрий Полиенко добавил, что протоколы на него составлен по статье 23.4 («неповиновение законному требованию сотрудника милиции»).