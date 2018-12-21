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Андрей Сидоренко: Игроки «Динамо» проявили характер

  • 21.12.2018, 12:18
Андрей Сидоренко
Фото: khl.ru​

Победа «зубров» над хоккейным клубом из Братиславы далась непросто.

Главный тренер минского "Динамо" Андрей Сидоренко поделился с «Прессболом» мнением о победе над "Слованом" (2:1):

- Команда проявила характер. У "Динамо" не все получалось. Мы позволили открыть счет сопернику. Предупреждали: если "Слован" забросит — будет играть от обороны.

Сыграли слабо в большинстве. Но мы снова выиграли третий период. Играли до конца. Поздравляю всех с победой! — сказал после матча тренер.


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