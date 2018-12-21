Во Франции создали новый вид виски 6 21.12.2018, 12:20

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Стоимость одной бутылки составит около 40 долларов.

Во Франции создали новый напиток - безалкогольный виски Arkay, который можно употреблять даже водителям. Об этом пишет The Siver Post.

О том, что напиток могут пить люди во время вождения автомобиля, сказано в описании к нему. Стоимость бутылки безалкогольного виски обойдется в 40 долларов.

"Для тех, кто любит пить в дороге, делают меньшие порции - стоимостью 15 долларов", - отмечено в сообщении.

Также создатели уверяют, что напиток полностью безвреден. Его можно смешивать с содовой, как и обычный виски. При этом вкус его практически не отличается от алкогольного виски.