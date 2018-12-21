В Египте нашли белоруса, который скрывался от налогов 3 21.12.2018, 12:52

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60-летний минчанин являлся директором ООО.

Сотрудники милиции и национального бюро Интерпола 21 декабря экстрадировали из Египта белоруса. Полгода его искали на родине по делу об уклонении от уплаты налогов, сообщает tut.by со ссылкой на пресс-службу МВД.

60-летний минчанин являлся директором ООО, зарегистрированного в столичном регионе. Теперь ему придется ответить перед законом по обвинению, предусмотренному ч. 2 ст. 243 УК (Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов).

По версии следствия, в 2009—2011 годах директор занижал налоговую базу и вносил в декларации фиктивные сведения о якобы совершенных сделках с лжепредпринимательскими структурами на общую сумму свыше 94 тысяч рублей.

Мужчину отыскали в Египте, он был задержан там в сентябре. А в декабре была удовлетворена просьба Беларуси о его выдаче.

По данным МВД, с начала года это уже десятая экстрадиция в республику граждан, которые разыскиваются по линии Интерпола.