Россияне о пресс-конференции Путина: Болезнь прогрессирует 3 21.12.2018, 13:02

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Фото: ТАСС

Наибольший интерес вызвали вопросы, не имеющие отношения к политике.

Интереса - мало, негатива - больше, чем обычно. Таково мнение комментаторов об очередной большой пресс-конференции Владимира Путина. В целом же, впечатление - вполне унылое и вполне в духе "путинской стабильности", смысловой нагрузки было немного. Отмечается, что наибольший интерес вызвали вопросы, не имеющие отношения к политике (например, когда он женится?) Однако экономика на это событие отреагировала: "просели" и рубль, и нефть, пишет kasparov.ru.

Алина Витухновская:

"По пресс-конференции Путина могу сказать следующее — пациент готов. В смысле — готов управлять миром, не привлекая внимания санитаров. О чем он прямо (и немного кокетливо) заявил журналистам.

Придурковатый царёк, который не контролирует даже свою челядь, пытается создать образ всесильного, всеведущего политического лидера. Путин намеренно делает упор на внешнюю политику и агрессивный милитаризм. Однако я предостерегаю публику, особенно западную, от серьёзного восприятия его ядерных страшилок. Ибо человека в таком, мягко скажем, экзальтированном состоянии никто не подпустит к красной кнопке и на пушечный выстрел. А его ближайшее окружение не станет прибегать к столь радикальным мерам по одной простой причине — наличия счетов в западных банках.

Резюме — безумие Путина обусловлено следующим: радикальным несоответствием масштаба личности и занимаемой должности. Это фатально-комическая смесь для человека и губительная для страны".

Дмитрий Шагиахметов:

"...Сложно комментировать "Санта-Барбару", оценивать ее качество, свежесть, увлекательность.

У меня только один вопрос:

- В "Санта-Барбаре", кажется, было больше 2000 серий.

Сколько серий эти ребята запланировали в нашей, российской нескончаемой "Санта-Барбаре"?..

Точно ли ее кто-то еще смотрит?.."

Телеграм-канал "Запретное мнение":

"Но, всё же в этом году на традиционном празднике лицемерия и подхалимажа, прослеживался один любопытный факт: к традиционному "кхе-кхе" прибавились провалы в памяти, когда Путин не мог закончить элементарные по своему составу предложения и ему на помощь приходил покорный зал, выкрикивая завершение.

Болезнь прогрессирует - такими темпами в следующем году журналистам придётся самостоятельно отвечать на собственные вопросы, а нацлидер, подобно игрушке-болванчику, будет соглашаться кивком головы. Чем дальше - тем абсурдней".

Телеграм-канал "Ладим Ладимыч":

"Вот что всегда особенно важно? Важно ведь не только то, что было сказано, но и то, что сказано не было. И из этого можно сделать важнейшие выводы.

Президент провёл очередную Большую пресс-конференцию по полностью стандартному сценарию - пугал Украиной и Америкой, хвалил правительство, "шутил" в стиле Петросяна, гордился флагом страны и Данилой Багровым. Но вот одну тему так и не затронул. Хотя регулярно посвящал ей время на предыдущих мероприятиях. Честно говоря, мы ждали новостей только по этой теме. Но так и не дождались...

Теперь мы не знаем, что и как там с надоями! А это пугает! Потому что всё у нас по версии президента растёт, а про надои вдруг ни слова. Похоже, это единственная сфера, где дела идут неважно, потому президент и решил о ней не говорить.

Этим постом телеграм-канал "Ладим Ладимыч" официально выполнил пожелание главы государства - сделал "позитивный контент в интернете". Причём без единой копейки бюджетных (выделенных на это) денег.

Но если президент не прочитает этот пост и не сочтёт его достаточно позитивным, мы полностью снимем с себя принятое обязательство".

Телеграм-канал "Бойлерная":

"Пресс-конференция ВВП прошла без огонька, видно, что внутренняя повестка гаранту надоела. Тимати - хороший человек, ругаться матом плохо, но запрещать нельзя. ФСИН плохие, потому что бьют заключенных, но и радикально реформировать торопиться не стоит. Лучше все оставить по-старому - это основной лейтмотив. За Путина лучше всего говорит система. Выступления гаранта все больше напоминают эпоху позднего Брежнева, когда острота внутренних проблем властью уже не чувствуется, и все идет по до боли знакомой формуле. Война - это плохо, мир - это хорошо, доступные для массового электората шутки и минимум конкретики. При этом реальные ожидания населения на будущий год максимально негативны. Это повышение налогов, рост цен на бензин, отсутствие экономического роста и повышения уровня жизни. Но здесь больше вопросов надо задавать себе, чем Путину".

Алексей Навальный:

"Мы вчера вели трансляцию пресс-конференцию Путина с комментариями.

Довольно успешно. По просмотрам в онлайне нас только РТР обогнала, а остальные (от "Дождя" до "Лайфа") далеко позади.

Комментировали несколько человек, в основном Милов, который просто по цифрам Путина с его враньём разнес.

Трансляция попала в тренды ютюба.

И вот сейчас - бах. Заблокировано.

По жалобе Первого канала. В жизни не угадаете почему. Оказывается на Первом есть некая ведущая по имени Мария Ким. Она задавала Путину вопрос. И Первый канал написал на нас жалобу: лицо и голос Марии Ким принадлежат Первому каналу, а теперь они у вас на ютюб-канале, поэтому происходит нарушение авторских прав.

Следующим сообщением отправлю 30 секунд трансляции из-за которых произошёл блок.

Думаю, что ютюб все разблочит конечно, ведь право на трансляцию мы официально покупали, но всё равно забавно, как они там нервничают просто из-за трансляции с комментариями и изобретают способы всё запретить".

Телеграм-канал "РуФабула":

"Похоже, Путин решил отметить "день чекиста" своей пресс-конференцией. Кстати, после неё он отправился на "торжественный вечер по случаю Дня работника органов безопасности", где и выступил. Среди задач, стоящих перед Лубянкой - "нейтрализация внутренних и внешних угроз", и что интересно, "внутренние угрозы" стоят, как видим, на первом месте. Ещё момент: "Крайне важно оградить от преступного влияния экстремистов молодых людей". Привет Навальному..."

Телеграм-канал "Мастер пера":

"Говорят, что пресс-конференция президента получилась скучноватой, неприметной, малопримечательной и вообще проходила как бы в режиме тишины, без всплесков и громких слов. Но эти ее определения полностью соответствуют характеристике чекистской службы, очередную дату которой сегодня отмечают люди в погонах под пиджаками. Так что можно сказать, что День чекиста наложил свой незримый отпечаток на нынешнее президентское мероприятие. А вот случайно ли пресс-конференция главы государства совпала с профессиональным праздником президента по его первой и основной профессии, это вопрос. Возможно, основной месседж сегодняшнего события как раз и заключался не в дежурных вопросах - ответах, а в том, что оно было приурочено к Дню чекиста. И этим будет определяться повестка будущего года как внутри, так и вовне. Вся эта экономика, социалка, да и атрибуты политики отходят на второй план, потому что в подступающих ещё более жёстких реалиях выживание системы будет зависеть в первую очередь от того, насколько будут чистыми руки, горячим - сердце и особенно холодной - голова у тех, кто воюет на невидимом фронте".

"Вся эта пресс-конференция - панорамная съёмка кладбища российской журналистки", - пишет Константин фон Эггерт.

Кирилл Мартынов:

"Журналистам запретили использовать плакаты для привлечения внимания президента. Поэтому они надели привлекательные костюмы. Снегурочек, например. Национальные. Один журналист пришел в папахе, а одна журналистка в боксерских перчатках.

Все это больше всего напоминает шутовское представление при монаршьем дворе".

Однако не все костюмы были шутовскими (ТК "Дождь"):

Телеграм-канал "Катарсис 20:18":

"Итоги вчерашней пресс-конференции.

Отсечка по обоим графикам взята на момент ее начала (вчера, в 12:00):

Нефть -1% за сутки;

Рубль -3% за сутки".

Телеграм-канал "СерпомПо":

"Рубль не поверил Путину.

Президент витиевато рассуждал на пресс-конференции о дедолларизации, золотовалютных резервах и вопреки очевидному заявлял, что "курс должен быть стабильным, и в целом нам удается это сделать в последнее время" (фактчек: рубль упал с начала года на 16,5%).

"Как вы видите, он стабилен, - продолжил президент. - Он даже несколько оторвался уже от колебаний цен на энергоносители и на нефть".

Рубль послушал эту чепуху и ровно с 14 часов, когда все это говорилось, решил упасть. До 18-45 он спустился вниз на 1,13 за доллар — до 68,41.

Нужны ли лучшие иллюстрации к тому, что думает президент о рубле и что думает рубль о президенте?"

Телеграм-канал "Исповедь кремлебота":

"А вот что нам дали писать по итогам пресс-конференции Путина:

- Пресс-конференция интересная, ответы были содержательными.

- Путин блеснул невероятной информированностью и блестящими знаниями из совершенно разных областей.

- Даже журналисты устали от 4-х часов конференции, а Путин легко выдержал. Выносливый и с хорошим здоровьем у нас президент.

- Публично удивляемся негативу в комментариях. Недоумеваем, откуда он мог появиться.

От себя скажу, в этом году народ воспринял конференцию хуже, чем обычно. Действительно много негатива".