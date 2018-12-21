Хаос в Гатвике: аэропорт частично открылся, но проблемы остаются 1 21.12.2018, 13:16

Из-за дрона свои рейсы пропустили более ста тысяч пассажиров.

Взлетно-посадочная полоса лондонского аэропорта Гатвик открылась для приема и отправки авиарейсов спустя почти двое суток после того, как ее пришлось закрыть из-за появления в воздухе над ней неопознанных беспилотных летательных аппаратов, сообщает ВВС.

Руководство аэропорта заявило, что полоса в настоящий момент открыта, и небольшому числу рейсов было позволено приземелиться и вылететь.

Крупнейший лоукостер Easyjet заявил, что планирует возобновить полеты, однако ожидается, что в первое время работа аэропорта будет существенно ограничена.

Тысячи пассажиров по-прежнему находятся в терминалах аэропорта в ожидании вылета, в то время как полиция продолжает поиски оператора дрона или дронов, вызвавших хаос в одном из крупнейших аэропортов Британии и всей Европы.

В общей сложности более 120 тыс. пассажиров должны были быть перевезены рейсами, которые пришлось отменить после закрытия взлетно-посадочной полосы в Гатвике.

Руководство аэропорта по-прежнему призывает пассажиров, чьи рейсы запланированы на пятницу, проверять статус рейса перед тем, как выезжать в аэропорт.

Из-за дрона, летающего над взлетной полосой, свои рейсы пропустили более ста тысяч пассажиров

Фото: Getty Images

В пятницу полицейские и помогающие им военные все-таки могут попытаться сбить дроны, из которых почти на двое суток был парализован лондонский аэропорт Гатвик. Ранее в полиции говорили, что не будут стрелять по дронам из-за опасности того, что шальная пуля может нанести повреждения оборудованию аэропорта.

Аэропорт закрылся в среду днем. В четверг администрация объявила, что он, вероятно, не будет работать и в пятницу.

В четверг из аэропорта должно было вылететь около 760 рейсов.

В полицию продолжают поступать сообщения от заметивших летательный аппарат людей из разных мест в районе аэропорта, но найти того или тех, кто их запускает, полицейским пока не удается. За минувшие сутки необычно крупные дроны в районе аэропорта замечали более 50 раз.

Судя по всему, полиция графства Сассекс начинает терять терпение. Теперь они говорят, что рассматривают "тактическую возможность" сбить аппарат с помощью огнестрельного оружия. По словам суперинтенданта Джеймса Тингли, участвующего в операции, полицейские готовы "сделать все, что могут, чтобы этот дрон исчез с неба".

Тем временем к операции по открытию аэропорта присоединились военные. На единственной взлетной полосе Гатвика видели людей в камуфляже. В четверг вечером участие военных в операции подтвердил министр обороны.

Радикальные экоактивисты?

Полицейским не известна марка и модель дронов. Они лишь подозревают, что летательные аппараты были каким-то образом модифицированы. Ранее в четверг полицейские попросили всех, у кого есть фотографии дрона, связаться с ними.

По словам суперинтенданта Тингли полицейские подозревают, что дроны могли быть специально модифицированы. У полицейских есть представление о "некоторых характеристиках" дронов, например, об их размере, добавил Тингли.

Между тем ряд британских СМИ утверждают, что речь идет о дроне модели DJI Matrice 600, способном поднимать в воздух достаточно тяжелые грузы. Цена такого дрона - 5199 фунтов.

Источник газеты Daily Telegraph в правительстве говорит, что, по версии полицейских, дроном или дронами управляет один человек, возможно, радикальный экологический активист. "Сейчас экопротест определенно является одной из версий следствия", - говорит он.

На взлетной полосе видели вооруженных полицейских

Фото: PETER MACDIARMID/LNP

Министр обороны Гэвин Уильямсон в четверг вечером подтвердил, что к операции подключились военные, но что именно они планируют сделать, чтобы поймать аппарат, не сказал.

У армии есть ряд уникальных возможностей для того, чтобы поймать дрон, сказал министр. "Военные готовы сделать все, что в их силах, чтобы аэропорт открылся как можно раньше", - добавил он.

По словам министра транспорта Криса Грейлинга, для поимки дрона используются самые передовые технологии. Его ведомство организует вылет пострадавших от задержки пассажиров из других аэропортов, добавл Грейлинг.

Что произошло?

В среду десятки пассажиров застряли в лондонском аэропорту Гатвик после того, как из-за замеченных над летным полем дронов была закрыта взлетно-посадочная полоса.

Первый раз аэропорт закрыли в девять часов вечера по местному времени в среду, когда над взлетным полем заметили два беспилотника.

В три часа ночи полосу открыли, но уже через 45 минут были вынуждены закрыть снова из-за новых сообщений о дронах в воздухе.

В интервью Би-би-си Крис Вудруф рассказал, что два аппарата летали над забором по периметру летного поля, периодически приближаясь к взлетно-посадочной полосе, что привело к сбою в расписании работы аэропорта.

По его словам, 20 полицейских нарядов все еще ищут операторов дронов.

В Британии полеты дронов запрещены в радиусе одного километра от границы аэропортов и аэродромов.