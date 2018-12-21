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Белорусский экзархат РПЦ назвал Православную церковь Украины «раскольнической»

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  • 21.12.2018, 13:24
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С прихожанами в Беларуси будут проводить «разъяснительную работу».

20 декабря общее собрание Минской епархии под председательством митрополита Минского и Заславского Павла сделало несколько заявлений из-за ситуации с разрывом отношений РПЦ с Константинопольским патриархатом, а также проведением в Киеве объединительного собора и образованием в Украине новой церкви, сообщает tut.by.

Сложившуюся ситуацию в Белорусский экзархат РПЦ называют посягательством Константинопольского Патриархата на каноническую территорию РПЦ, а церковь в Украине считают псевдоцерковной структурой и раскольническим сообществом.

«Признать раскольническим сообществом так называемую Автокефальную Православную Церковь Украины во главе с так называемым митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием. Разъяснить клиру и прихожанам Минской епархии невозможность сослужения с «духовенством» указанной неканонической структуры и участия в совершаемых ею «таинствах», — сказано в сообщении.

На заседании было принято решение единогласно поддержать решение о разрыве евхаристического общения с Константинопольским Патриархатом.

В Белорусский экзархат РПЦ также выразили благодарность патриарху Кириллу «за твердость в стоянии за чистоту церковных канонов и неустанные труды в деле сохранения единства Церкви» и братскую поддержку митрополиту УПЦ МП Онуфрию.

Кроме того, принято решение провести в приходах работу по «разъяснению позиции РПЦ» в связи с происходящими в настоящее время событиями в Украине.

Решение разорвать отношения с Константинопольским патриархатом РПЦ приняла 15 октября. Причиной этому послужило то, что тремя днями ранее Константинополь подтвердил намерение предоставить автокефалию украинской церкви и установил каноническое общение с двумя украинскими церквями — Украинской православной церковью Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церковью (УАПЦ).

15 декабря по итогам Объединительного собора в Киеве главой новой автокефальной церкви Украины стал митрополит Епифаний, епископ УПЦ КП.

20 декабря Верховная рада Украины приняла закон, который обязывает Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП) сменить название.


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