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Обвал цен на нефть посеял панику в ОПЕК

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  • 21.12.2018, 13:36
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Цена Brent обновляет минимумы с осени 2017 года пятый день подряд.

Обвал на рынке нефти, где котировки просели на 36% за три месяца и продолжают падать, несмотря на решение ОПЕК сократить добычу, похоже, включил у крупнейших ближневосточных игроков режим паники, сообщает finanz.ru.

Цена Brent обновляет минимумы с осени 2017 года пятый день подряд: на торгах в пятницу февральские фьючерсы подешевели еще на 0,6% и пробили вниз отметку 54 доллара за баррель (53,88 на 13.14 по Минску). Стоимость американского сорта WTI вернулась на уровни августа прошлого года - 45,94 доллара за бочку на 13.01 (по Минску).

Стоимость нефтяной корзины ОПЕК, достигавшая 83,17 доллара в начале октября, вплотную приблизилась к отметке 55, и картель заявил о готовности к дополнительным шагам.

Саудовская Аравия - крупнейший производитель нефти в организации, на которую приходится каждый третий баррель в ОПЕК - в январе сократит добычу сильнее, чем планировалось, сообщил генсек картеля Мохаммед Баркиндо.

С ноябрьских 11 млн баррелей в сутки Эр-Рияд снизит производство до 10,2 млн баррелей в день.

Суммарное сокращение добычи по ОПЕК составит 3,02% вместо 2,5%, согласованных на саммите в Вене в середине декабря, цитирует письмо Баркиндо Reuters.

Кроме того, чтобы успокоить рынок, ОПЕК опубликует график сокращения добычи - с индивидуальными квотами для каждой страны. Изначально обнародовать эти данные не планировалось.

Причина нарастающего беспокойства понятна: у Саудовской Аравии - единственного в мире игрока, способного быстро и существенно нарастить или сократить добычу, - трещит по швам государственный бюджет, объясняет главный экономист Bloomberg Economics по Ближнему Востоку Зияд Дауд.

Чтобы сбалансировать доходы и расходы саудовского бюджета баррель должен стоить не меньше 95 долларов, отмечает он.

Проект казны на 2019 год сверстали с нефтью по 80 долларов за бочку (против 63 в прошлом году), что значительно выше, чем в этом году (63 доллара).

При этом запланированный бюджет - дефицитный, а дыра в нем составляет 35 млрд долларов.


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