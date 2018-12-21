Роскомнадзор начал проверку Би-би-си 1 21.12.2018, 14:07

Телеканал проверяют на «соответствия российскому законодательству».

Роскомнадзор объявил о проверке в отношении телеканала BBC World News. Об этом говорится на сайте ведомства, сообщает РБК.

Причиной для проверки стала ситуация, связанная с решением британского регулятора Ofcom о нарушении каналом RT правил вещания, пояснили в Роскомнадзоре. Под проверку попадут также ресурсы канала в интернете.

Речь идет о проверке «на предмет соответствия выпускаемых материалов российскому законодательству», подчеркнули в ведомстве.

В свою очередь представитель Би-би-си заявил РБК, что корпорация, предоставляя аудитории независимую информацию, соблюдает российское законодательство, как и во всех остальных странах.

В Кремле, говоря о решении Роскомнадзора, отметили, что во многих ведомствах в Москве накопились вопросы к работе Би-би-си. Они, в частности, касаются освещения событий в России и Сирии в «запрограмированном и ангажированном» виде.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова проверку Роскомнадзора прокомментировала словами «давно пора». В своем аккаунте в Facebook она отметила, что многие корреспонденты Би-би-си являются профессионалами и выполняют обязанности добросовестно. Однако «грубое вмешательство» властей Великобритании в работу российских СМИ «не оставляет другого выбора, кроме зеркального ответа», отметила Захарова.

Согласно реестру Роскомнадзора учредителем российского телеканала BBC World News является ООО «Бритиш Телевижн», которая на 99% принадлежит ООО «Универсал Коммуникатионс». Единственным владельцем этой компании, как следует из данных ЕГРЮЛ, является Леонид Лазовский. Выданная «Бритиш Телевижн» лицензия Роскомнадзора на телевещание действует до 3 сентября 2022 года.

Связаться с Леонидом Лазовским на момент публикации не удалось.

Представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский отказался ответить на вопрос РБК, коснутся ли контрольные мероприятия регулятора партнера Русской службы Би-би-си — телеканал «Дождь». Выпуски Би-би-си выходят на «Дожде» дважды в день по будням. Основной владелец и гендиректор «Дождя» Наталья Синдеева сообщила РБК, что Роскомнадзор не направлял ей уведомлений о проведении проверок.

20 декабря медиарегулятор Великобритании Ofcom объявил, что нашел в действиях телеканала RT нарушения правил беспристрастности, в том числе при освещении отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери, ситуации на Украине и войны в Сирии. Ofcom утверждает, что весной этого года канал нарушил правила вещания семь раз за шесть недель.

Теперь в соответствии с положениями Ofcom о санкциях за нарушение лицензии на вещание регулятор может наложить штраф (£250 тыс., или 5% от условного дохода вещательной компании) либо отозвать лицензию на вещание (это крайняя мера). Также регулятор может наложить запрет на повтор в эфире какой-либо передачи или потребовать выпустить передачу с исправлением или разъяснением.

В RT заявили, что расследования по его вещанию проводились в основном «по инициативе самого регулятора, а не зрителей», а Ofcom не до конца учел аргументы, приведенные самим телеканалом во время проверок.

Расследования британского медиарегулятора начались в апреле текущего года. Тогда посольство России в Великобритании назвало проверку давлением на RT, которая «обязательно повлияет на свободу прессы в Великобритании».

По данным Ofcom, аудитория RT в Великобритании составляет 3,4 тыс. зрителей в любой момент времени в течение дня и достигает в среднем 1% взрослых британцев в неделю.