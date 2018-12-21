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Евро снова подорожал на минских торгах

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  • 21.12.2018, 14:18

Российский рубль в очередной раз подешевел.

На валютных торгах в Минске 21 декабря евро подорожал, а доллар и российский рубль подешевели.

Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

Доллар стал дешевле на Br0,0027 и составляет Br2,1228 (20 декабря - Br2,1255 за $1).

Евро вырос на Br0,0012 до Br2,4311 (20 декабря - Br2,4299 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0381 до Br3,1182 за 100 российских рублей (20 декабря - Br3,1563 за 100 российских рублей).


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