Reuters: Ракетный фрегат РФ с вертолетом движется в направлении Азовского моря 1 21.12.2018, 14:26

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Краны и корабли в порту Бердянска на Азовском море, Украина, 30 ноября 2018 года

REUTERS/Gleb Garanich

Корабль заметили в районе Феодосии.

Российский ракетный фрегат движется в направлении Азовского моря, сообщает Reuters со ссылкой на очевидца.

По словам собеседника агентства, фрегат движется в 1,5 морской мили от берега в районе Феодосии в оккупированном Крыму.

На борту фрегата виден вертолет, пишет агентство.

28 ноября сообщалось, что из Черного в Азовское море отправился российский морской тральщик «Вице-адмирал Захарьин».

Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом.

26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях, граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинской-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.