Лукашенко наградил орденом Ирину Абельскую

Лукашенко наградил орденом Ирину Абельскую16
- 21.12.2018, 14:30
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Церемония прошла во Дворце Независимости.
Правитель Беларуси в пятницу, 21 декабря, вручил государственные награды работникам различных сфер деятельности. Среди них оказалась и Ирина Абельская.
Церемония прошла во Дворце Независимости.
Как сообщает пресс-служба Лукашенко, главный врач Республиканского клинического медицинского центра управления делами Лукашенко Ирина Абельская награждена Орденом Почета.
— За каждым высоким званием, орденом, медалью — история человека. Человека-созидателя, талантливого, трудолюбивого, преданного своему делу и стране, — отметил во время церемонии Лукашенко.
Отметим, что Ирину Абельскую ряд СМИ называет матерью младшего сына президента – Николая. Сам диктатор этот вопрос не комментирует.
Абельская стала личным врачом правителя Беларуси в конце 1994 года, в 2001-м возглавила Республиканскую больницу управления делами Лукашенко.