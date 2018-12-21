Видеофакт: В Осиповичской поликлинике пациентов заставляют покупать врачам перчатки 4 21.12.2018, 14:32

Пришедший на прием хирургу пациент столкнулся с неожиданными поборами.

В поликлинике Осиповичской ЦРБ, полностью находящейся на государственном обеспечении, пациенту, пришедшему на прием к хирургу, сказали, что прием невозможен, если он не купит для врача перчатки. В самой поликлинике перчаток нет. Как пишет mogilev.online, об этом сообщает блогер NEXTA.

Отсутствие перчаток в поликлинике объяснили перебоями в поставках в конце года, при этом не забыв попенять пациенту, что ему следует с бОльшим пониманием относиться к ситуации в стране.

Ситуацию спасло обращение на горячую линию Министерства здравоохранения. Там быстро решили вопрос: «Мы договорились. Главврач вам за свои деньги перчатки купит!»

Затем последовал разговор с главврачом, в котором тот объяснил отсутствие в поликлинике то перчаток, то шприцев, то лекарств урезанным финансированием. По словам медика, поликлиника получила 50% от запланированного финансирования на 2018 год.

В конечном итоге все решилось благополучно, на прием к хирургу пациент попал, перчатки нашлись. Правда, в поликлинике пришлось провести более 7 часов.