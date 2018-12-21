Майкл Орен: Израиль сам за себя постоит 21.12.2018, 15:02

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Израильский дипломат прокомментировал отставку главы Пентагона.

Заместитель министра и бывший посол США Майкл Орен прокомментировал изданию mignews.com отставку министра обороны США Джима Мэттиса в пятницу: «Сегодня, как и в прошлом, Израилю придется защищаться собственными силами, чтобы справиться с большими угрозами на севере».

Орен добавил: «Большое спасибо Джеймсу Мэттису, покидающему свой пост министру обороны, за многолетнюю службу и приверженность израильской безопасности. Как и в Израиле, Мэттис считал, что сильное американское присутствие на Ближнем Востоке служит буфером для Ирана и других враждебных элементов».