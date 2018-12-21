Пастухов: Беларуси уже давно положено оказаться в европейской семье народов 2 21.12.2018, 15:06

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Михаил Пастухов

Какие права и свободы являются основополагающими и как они выполняются в Беларуси?

70 лет назад 48 стран — членов ООН приняли Всеобщую декларацию прав человека как цель, к достижению которой должны стремиться все государства и народы. Какие права и свободы являются основополагающими и как они выполняются в Беларуси?

Никто не может быть «равнее других»

Всеобщая декларация прав человека принималась как документ, который закреплял основные права человека, присущие всем членам общества независимо от государственной и национальной принадлежности.

В преамбуле Декларации обращалось внимание государств на необходимость охраны прав человека властью закона с тем, «чтобы человек не был вынужден прибегать в качестве последнего средства к восстанию против тирании и угнетения».

Краеугольным камнем Декларации стали слова статьи 1: «Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах». Это означает, что никто не может быть «равнее других» и пользоваться какими-то особыми льготами, в том числе на власть.

Самые важные права человека провозглашались в ст.3 Декларации: «Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность». То есть никому не разрешается убивать людей, необоснованно задерживать и заключать под стражу, а также содержать в рабстве или подневольном состоянии.

В соответствии со ст.8 Декларации каждый человек имеет право на эффективное восстановление в правах компетентными национальными судами «в случаях нарушения его основных прав, предоставляемых ему конституцией или законом» (запомним эти слова, так как они весьма актуальны для нашей действительности. — Авт.).

Не меньшее значение имеют положения статьи 10 Декларации о том, что каждый человек должен иметь право на то, «чтобы его дело было рассмотрено гласно и с соблюдением всех требований справедливости независимым и беспристрастным судом».

В Декларации закрепляются и другие права человека, которые власти должны в полной мере обеспечить и соблюдать. Например, право на свободу убеждений и на их свободное выражение (ст.19), право на свободу мирных собраний и ассоциаций (ст.20), право принимать участие в управлении своей страной (ст.21), право равного доступа к любым должностям в государственном аппарате. При этом подчеркивается, что воля народа должна быть основой власти правительства. Она должна находить свое выражение в периодических и нефальсифицированных выборах.

Согласно Декларации, власти должны предоставить гражданам право на труд, на свободный выбор работы, на справедливое и удовлетворительное вознаграждение, «обеспечивающее достойное человека существование для него самого и его семьи, и дополняемое, при необходимости, другими средствами социального обеспечения».

Вот как: и справедливое, и удовлетворительное вознаграждение, и дополняемое, при необходимости, еще и другими средствами... А в статье 25 говорится о медицинском уходе и социальном обслуживании, если он необходим для поддержания здоровья и благосостояния человека, а также о праве на обеспечение на случай безработицы, болезни, инвалидности, наступления старости или иного случая утраты средств к существованию…

Понятно, что дальше лучше не продолжать, поскольку пожилые белорусы потянутся за сердечными каплями. Да-да, все это касается и нас, потому что мы — тоже люди и при рождении имели человеческое достоинство, о котором власти позабыли, заботясь, в основном, о своих интересах.

В развитие положений Всеобщей декларации прав человека Генеральная Ассамблея ООН 20 декабря 1966 г. приняла два международных пакта — «О гражданских и политических правах» и «Об экономических, социальных и культурных правах». Их нормы для государств — членов ООН провозглашаются обязательными для исполнения.

Республика Беларусь не является исключением из правил. Однако о своих международных обязательствах по линии прав человека она почему-то вспоминает редко.

Отчитались через 20 лет

После длительного перерыва с 1997 г. власти Беларуси представили Комитету ООН по правам человека свой периодический отчет. Альтернативный отчет был сделан белорусскими правозащитными организациями по тем же позициям.

8 — 9 октября Комитет ООН по правам человека выслушал в Женеве обе стороны и по итогам обсуждения высказал 104 рекомендации в адрес официальных властей. В данной публикации отмечу лишь самые существенные из этих рекомендаций.

Так, Комитет ООН призвал власти ввести мораторий на смертную казнь, запретить пытки и жестокое обращение в местах нахождения под стражей. Белорусским властям также указано на необходимость надлежащего расследования имевших место фактов насильственных исчезновений политиков.

По мнению Комитета ООН, Беларуси следует принять меры по обеспечению независимости судебной власти, как на законодательном уровне, так и на практике. В частности, предложено создать независимый орган для управления процессом отбора судей. Комитет рекомендовал минимизировать участие Министерства юстиции в деятельности адвокатуры с тем, чтобы исключить давление на адвокатов.

Белорусским властям предложено через четыре года доложить о выполнении высказанных рекомендаций и обеспечить прогресс в сфере прав человека.

Есть верное средство!

В качестве одного из средств улучшения ситуации с правами человека в Беларуси Комитет ООН рекомендовал введение должности уполномоченного по правам человека. Этот институт давно действует в европейских странах и показал свою эффективность. Речь идет о парламентском уполномоченном, то есть об авторитетном правозащитнике, которого избирает на должность высший представительный орган власти.

Назначение уполномоченного по правам человека состоит в рассмотрении жалоб на действия (решения) органов управления и должностных лиц, которые нарушают права граждан. Это могут быть любые жалобы на действия любых органов и любых должностных лиц, в том числе главы государства.

Уполномоченный и его заместители должны оперативно реагировать на поступившие жалобы. При необходимости могут быть задействованы все возможные правовые средства, в том числе обращение в суд, прокуратуру.

Конечно, многие читатели могут возразить: неужели наши власти испугаются какого-то уполномоченного? Да и кто это будет? Решится ли он позвонить Лукашенко или министру внутренних дел? И главное — захотят ли его слушать?

Но ведь в других странах это средство работает! Мы можем его адаптировать в наших условиях. Как? Очень просто. Для начала надо избрать на свободных выборах новый парламент с настоящими депутатами. Потом надо трансформировать институт президентской власти, чтобы на эту должность избирался не один и тот же кандидат. Далее — создать независимые суды, прокуратуру, следствие, адвокатуру. И вот тогда появится уполномоченный по правам человека. Его авторитет и вес будут выше любого президента, депутата, министра. Одним звонком будут решаться проблемы человека, права которого нарушены.

Беларусь окажется в европейской семье народов, где ей положено быть уже давно. Нас перестанут критиковать за нарушение прав человека. Почему? Да потому, что таких нарушений не будет. Человек станет высшей ценностью и главным нашим богатством.

Михаил Пастухов, профессор, заслуженный юрист, бывший судья Конституционного суда, «Свободные новости»