Москвичи вышли на пикет к администрации Путина 2 21.12.2018, 15:10

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Пикет в поддержку Олега Сенцова

Жители российской столицы требовали освободить пленных украинцев.

В Москве у здания администрации президента в пятницу были задержаны участники одиночных пикетов в поддержку осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова, за обмен заключенными между Россией и Украиной и против войны, сообщает Радио Свобода.

Как написала в фейсбуке активистка Виктория Ивлева, участников пикетов задержали из-за провокаторов. Так, к одному из пикетчиков - Аркадию Коникову - подошел с плакатом неизвестный, после чего Коникова задержали якобы за нарушение правил одиночного пикетирования.

Была задержана также Ольга Мазурова, сотрудники полиции сказали ей, что поступило сообщение о совершении ей хулиганства. Был задержан также активист Константин Котов.