Москвичи вышли на пикет к администрации Путина

Москвичи вышли на пикет к администрации Путина2
- 21.12.2018, 15:10
- 2,990
Жители российской столицы требовали освободить пленных украинцев.
В Москве у здания администрации президента в пятницу были задержаны участники одиночных пикетов в поддержку осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова, за обмен заключенными между Россией и Украиной и против войны, сообщает Радио Свобода.
Как написала в фейсбуке активистка Виктория Ивлева, участников пикетов задержали из-за провокаторов. Так, к одному из пикетчиков - Аркадию Коникову - подошел с плакатом неизвестный, после чего Коникова задержали якобы за нарушение правил одиночного пикетирования.
Была задержана также Ольга Мазурова, сотрудники полиции сказали ей, что поступило сообщение о совершении ей хулиганства. Был задержан также активист Константин Котов.