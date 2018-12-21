Синоптики: В выходные в стране потеплеет 21.12.2018, 15:17

Завтра на большей части Беларуси ожидается снег.

В выходные циклон принесет в Беларусь осадки и потепление. Об этом tut.by сообщили в Белгидромет Минприроды.

В субботу, 22 декабря, на большей части территории снег, мокрый снег, по юго-западу страны с дождем. Днем местами ожидается сильный мокрый снег и налипание мокрого снега. В отдельных районах слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит −5...+1°С, максимальная температура днем −2...+3°С, по западу Брестской области до +5°С.

В воскресенье, 23 декабря, ожидается преобладание облачной погоды, временами снег, мокрый снег. Местами слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха в течение суток составит −4...+2°С.

В понедельник, 24 декабря, начнет поступать более холодный воздух, так что подморозит, дороги будут скользкими, а температура воздуха в течение суток в основном составит −1…7°С, ночью местами при прояснениях воздух охладится до −9°С, лишь днем по крайнему юго-западу местами 0...+2°С. На большей части территории нашей страны пройдет кратковременный снег.