Цена нефти Brent впервые за 15 месяцев упала ниже $54 за баррель 6 21.12.2018, 15:25

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На мировых биржах продолжается падение цен на нефть.

Нефтяным котировкам не удалось перейти к росту после резкого падения 20 декабря, когда стоимость барреля Brent снизилась более чем на 5%, пишет РБК. В ходе торгов в пятницу, 21 декабря, цена Brent впервые более чем за 15 месяцев опустилась ниже $54 за баррель. На минимуме она достигла отметки $53,73, что на 1,14%, или $0,62, ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Так дешево Brent не стоила с 12 сентября 2017 года.

Чуть менее быстро снижается цена на нефть марки WTI. Накануне, 20 декабря, стоимость барреля этой нефти упала на 2,8%, а в пятницу опустилась до $45,56 (минус 0,7% к закрытию предыдущих торгов).

«В текущий момент позитива на рынке нефти немного. В начале следующего года ожидается профицит сырья в условиях замедления спроса, роста добычи США и постепенного сокращения добычи странами картеля», — отмечается в отчете аналитиков банка «Санкт-Петербург».

В свою очередь главный аналитик Нордеа Банка Денис Давыдов отмечает, что триггером для падения нефтяных цен стали масштабные распродажи на мировых фондовых площадках по итогам заседания ФРС, на котором было принято решение о повышении базовой процентной ставки. «C учетом приближения рождественских каникул на западных площадках распродажи на рынке, скорее всего, приостановятся», — прогнозирует Давыдов, по словам которого текущий уровень цен становится некомфортным для практически всех стран ОПЕК и американских производителей сланцевой нефти.

К 13:40 по белорусскому времени стоимость барреля Brent составляла $53,84, барреля WTI — $45,67.