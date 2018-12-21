За «демонстративные удары в колокол» Урбановича оштрафовали на $490 базовых 2 21.12.2018, 15:32

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Денис Урбанович

Фото: nn.by

Сам лидер «Молодого Фронта» на судебном заседании не присутствовал.

Судья Логойского района Оксана Сарахман 18 декабря рассмотрела административное дело по ч. 3 ст. 23.34 КоАП в отношении председателя "Молодого фронта" Дениса Урбановича, сообщает правозащитный центр «Весна».

Его обвинили в активном участии в составе группы граждан пикетировании рядом с подземным переходом, который ведет к урочищу "Куропаты", без соответствующего разрешения Минского райисполкома с целью публичного выражения своего отношения к функционированию ресторана "Поедем, поедим" и политическим репрессиям 1930-1940гг., где "демонстративно осуществлял нанесение ударов в колокол".

В тот вечер - 29 октября - проходила акция "Ночь расстрелянных поэтов", в которой участвовало около 70 человек. В подземном переходе у выхода в сторону Куропат была установлена импровизированная сцена, на которой выступали и читали стихи репрессированных поэтов гости. Но только Денис Урбанович был задержан 7 ноября и на него был составлен протокол.

Сам Денис Урбанович на судебном заседании не присутствовал.

Судья вынесла решение - наказать активиста штрафом в 40 базовых величин — 980 рублей.

Напомним, "Ночь расстрелянных поэтов" - акция, которая происходит в ночь с 29 на 30 октября в Куропатах, в годовщину ночи, когда НКВД расстреляла целую группу выдающихся белорусских литераторов. Среди них были Анатолий Вольный, Платон Головач, Алесь Дударь, Михась Зарецкий, Василий Коваль, Моисей Кульбак, Юрка Лявонны, Валерий Моряков, Юлий Товбин, Михаил ЧАРОТ и другие, всего 22 человека.

Всего в ту ночь были уничтожено более 100 представителей белорусской творческой и научной интеллигенции и государственного аппарата.