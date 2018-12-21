Как будет работать минский транспорт в рабочие субботы и выходные в декабре 21.12.2018, 16:25

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В понедельник перекроют движение на проспекте Независимости.

Корректируется движение городского пассажирского транспорта в Минске в период переноса рабочих дней из-за зимних праздников. Об этом сообщает tut.by со ссылкой на «Столичный транспорт и связь».

Городской транспорт

22 и 29 декабря (рабочие субботы) транспорт работает по графику буднего дня.

Что касается выходных, то автобусы работают 23, 24, 25 и 30, 31 декабря по графику воскресного дня. Троллейбусы 23 и 30 декабря — как в субботу, а 24, 25 и 31 декабря — как в воскресенье. Трамваи будут курсировать 23, 24, 25 и 30, 31 декабря по графику выходного.

Также есть ряд корректировок из-за изменения режима работы крупных торговых площадок 24 и 31 декабря (выходные понедельники):

- автобусы № 76э, 83э, 89э, 114с, 125, 151э работать не будут;

- будет работать автобус № 134с;

- на маршрутах № 130, 140 уменьшат количество подвижного состава.

По причине изменения режима работы крупных промышленных предприятий Минска 29 декабря:

- будет увеличено количество транспорта в часы пик на троллейбусных маршрутах № 17, 77,15 и 41Д;

- увеличат количество транспорта в часы пик на маршрутах автобусов № 106, 2С и 84;

отменяются оборотные рейсы автобусов № 29 с ДС «Карастояновой» (с отправлением в 23.32) и № 106 с ДС «Ангарская-4» (в 23.24);

- отменяются отправления троллейбусов № 15 с ДС «Лошица-2» (в 23.00, 23.19), № 39 с ДС «Юго-Запад» (в 23.19) и № 77 с ДС «Сухарево-5» (в 23.19);

- отменяются троллейбусы № 17 с ДС «Дражня» (в 23.41, 23.55).

- не будет работать трамвай № 9.

Пригородный транспорт

Из-за переноса рабочих дней пригородные автобусы будут работать 22 и 29 декабря (рабочие субботы) как в пятницу. 24, 25 и 31 декабря (выходные) как в воскресенье. А в пятницу 28 декабря — по графику четверга.

При этом есть корректировки по экспрессным автобусам. 24 и 31 декабря маршрут № 1582-ТК организуют по графику буднего дня, а маршрут № 1221-ТК — по графику выходного с изменением расписания и выполнением рейсов в 7.55 и 16.30 от АС «Автозаводская» ч/з Загорье.

22 и 29 декабря экспрессный автобус № 1582-ТК будет курсировать по графику выходного дня, а маршрут № 1221-ТК — по графику буднего с изменением расписания и выполнением рейсов в 8.10 и 16.30 от АС «Автозаводская» без заезда в Загорье.

22 и 29 декабря рейсы по пригородному маршруту № 354С «ДС Славинского — с/т Оптика» следуют с отправлением от ДС Славинского в 8.50 и 15.10.

Пригородные автобусы 31 декабря и 1 января будут работать как в воскресенье.

Кроме того, из-за снижения пассажиропотока в эти два дня отменяют некоторые рейсы. (Для удобства поиска используйте комбинацию Ctrl+F и введите номер маршрута).

Так, 31 декабря не будут отправляться рейсы № 396А — МТЗ Колодищи (с отправлением в 23.45), № 343 — ж/д ст. Колодищи (23.10), № 289 — Луговая Слобода (22.50), № 242 — Колодищи, Полигон (22.10), № 429 — Атолино — (23.09 и 23.45).

1 января отменят рейсы: № 249у/249 — Малиновка (6.33), № 286А/286 — дачи Городище (6.00, 7.00, 8.15, 9.40), № 263А/263 — Липовая Колода — (6.00, 7.15, 8.40), № 236 — с/т Ветеран (7.45), № 280 — Казеково (7.30), № 212/244 — Жуковка (6.55), № 216 — Соломоречье (6.35), № 306 — Колодищи (5.45), № 343 — ж/д ст. Колодищи (6.02, 7.00, 8.04, 9.05, 10.33, 11.59), № 270 — Мачулищи (6.58, 8.50), № 288 — Каменец (7.45), № 309А — с/т Солнечный (8.55), № 271 — Старина (6.56), № 241С — Лысая гора (17.00), № 222 — Заболотье (6.40, 8.25), № 337 — Областная больница — (7.25), № 267 — Большевик (6.00, 11.25), № 325 — Богушово (6.00), № 200Б — Дубенцы — (7.40), № 201/201А — Падзерки (6.05, 7.40), № 298 — Черемуха (7.44), № 250 — Лисовщина (6.38), № 213/211 — Мариполь (7.19), № 279у/279 — Атолино (5.29), № 279 — Атолино (6.04, 8.54, 9.34, 10.14), № 359 — Леонтьевичи (7.50), № 339 — Заболотье (6.49), № 419/219 — проф. БНТУ (6.21), № 219 — проф. БНТУ (6.00), № 419 — проф. БНТУ (7.12), № 227 — Минское море (16.15), № 225 — ГУ «Юность» (7.30), № 231А — Поповичи (6.00), № 208 — Великое Село (9.20), № 293 — Дегтяревка (7.25), № 296 — Дубовый Лес (8.38), № 365 — Малявки (5.32, 11.00), № 210 — Аксаковщина (12.56), № 274 — Дружба (5.35, 7.20, 9.10), № 312 — Мацевичи (5.44), № 316 — Мацевичи (7.41), № 239 — Заболотье (7.00), № 303 — Привольный (5.50, 7.30, 8.45), № 273 — Сокол (6.14, 7.50), № 397/388 — Стайки (5.40, 6.30, 7.30), № 306 — Колодищи (6.48, 7.23, 8.12), № 399 — Уютный (6.15, 19.05), № 221А — Бродок (6.10), № 301 — Вышково (6.43), № 223 — Новое поле (7.15), № 212/244 — Жуковка (6.00, 9.15), № 202 — Нелидовичи (6.20, 9.13), № 328 — Головачи (9.52), № 242 — Колодищи (Полигон) (5.30, 6.23, 7.24).

24 декабря перекроют движение на проспекте Независимости

Вечером 24 декабря с 17.00 до 19.00 городской транспорт пустят в объезд проспекта Независимости. Там в это время будет проходить театрализованное шествие Дедов Морозов и Снегурочек до Октябрьской площади.

Автобусы будут следовать по измененным трассам, но выполнять все остановки:

№ 100, 1063-ТК, 1064-ТК, 1076-ТК, 1112-ТК, 1151-ТК от ул. Московская будут организованы по ул. Толстого, пл. Мясникова, ул. Мясникова, Немига, Я. Купалы, пр. Независимости в обоих направлениях (с выполнением на изменяемом участке остановок «Романовская Слобода», «ст.м. Немига»);

№ 115Э от АВ «Центральный» по ул. Бобруйская, пл. Мясникова, ул. Мясникова, Немига, Я. Купалы, пр. Независимости в прямом направлении, в обратном направлении — по пр. Независимости, ул. Я. Купалы, Немига, К. Цеткин, Бобруйская (с выполнением на изменяемом участке остановки «ст.м. Немига»);

№ 300Э, 1400-ТК от АВ «Центральный» по ул. Бобруйская, Свердлова, Аранская, пр. Партизанский, ул. Ванеева, Ваупшасова, Радиальная, Филимонова, пр. Независимости и далее по маршрутам в обоих направлениях;

№ 1, 69, 119С от пр. Победителей по ул. Немига, К. Цеткин, Бобруйская до РК «Бобруйская» в прямом направлении, в обратном направлении — по ул. Бобруйская, пл. Мясникова, ул. Мясникова, ул. Немига, пр. Победителей;

№ 23, 65 будут организованы до РК «Городской Вал» (без выезда на просп. Независимости);

№ 40, 50С от ул. Московская по ул. Толстого, пл. Мясникова, ул. Мясникова, Немига, Романовская Слобода, в прямом направлении, в обратном направлении — по ул. Романовская Слобода, Немига, Мясникова и далее по маршрутам;

№ 123 со стороны ул. Маяковского по трассе троллейбусного маршрута № 6: по ул. Свердлова, Кирова, Бобруйская в прямом направлении, в обратном направлении — по ул. Бобруйская, Ленинградская, Свердлова;

№ 1056-ТК по ул. Бобруйская, пл. Мясникова, ул. Мясникова, Немига, пр. Победителей в прямом направлении, в обратном направлении — от пр. Победителей по ул. Немига, К. Цеткин, Бобруйская, Ульяновская, Свердлова;

№ 1212-ТК будет организован по ул. Бобруйская, пл. Мясникова, ул. Мясникова, Немига, Романовская Слобода в прямом направлении, в обратном направлении — по ул. Романовская Слобода, Немига, К. Цеткин, Бобруйская, Ульяновская, Свердлова;

№ 1152-ТК по ул. Бобруйская, пл. Мясникова, ул. Мясникова, Немига, Я. Купалы, пр. Независимости в прямом направлении, в обратном направлении — по пр. Независимости, ул. Я. Купалы, Немига, К. Цеткин, Бобруйская, Ульяновская, Свердлова;

№ 1119-ТК от пр. Победителей по ул. Немига, Я. Купалы, пр. Независимости в обоих направлениях.