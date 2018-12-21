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В Португалии проходят протесты «желтых жилетов»

  • 21.12.2018, 16:20

К протестам призвали накануне несколько разных групп в соцсетях.

В ряде городов Португалии в пятницу продолжаются протесты так называемых "желтых жилетов". Об этом сообщает телерадиокомпания RTP (перевод - «Европейская правда»).

К протестам призвали накануне несколько разных групп в соцсетях. Одна из них, "Движение желтых жилетов Португалии", выпустила накануне манифест с требованием снижения налогов на электричество, сокращение НДС и процентной ставки при кредитовании малого бизнеса, а также отмена налога на нефтепродукты и снижение вдвое НДС на топливо.

Целью организаторов было собрать массовые акции, которые бы подражали движение "желтых жилетов" во Франции.

Как сообщается, утром на дорогах у ряда городов собрались небольшие группы протестующих, которые насчитывали по 30-40 человек, кое-где протестующих насчитывалось больше сотни. Они пытались блокировать дороги, однако превосходящие силы полиции помешали им в этом.

Ожидается, что еще состоится демонстрация в центре Лиссабона.


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