В Минске из-за ДТП три часа стояли трамваи 8 21.12.2018, 15:53

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Движение возобновили - и через 25 минут снова авария.

В Минске трамвай столкнулся с легковушкой. Об этом tut.by сообщили читатели.

Авария произошла днем 21 декабря на Логойском тракте, в районе улицы Севастопольской. По информации очевидцев, при столкновении Nissan и трамвая травмы получил водитель легковушки. Его увезли в больницу.

На месте ДТП работают сотрудники ГАИ. Причины и обстоятельства аварии выясняются.

В «Минсктрансе» сообщили, что из-за ДТП остановка движения трамваев на маршрутах № 1, 5 и 6 в направлении улицы Красной произошла в 11.03. Движение трамваев № 1 и 6 организовано до РК Озеро, № 5 — до РК З. Бядули. Также работает временный автобусный маршрут № 906 Карбышева — Красная.

В 14.23 движение было возобновлено, но через 25 минут из-за другого ДТП трамваи снова стали.

— В 14.47 на улице Я. Коласа, 55 произошло столкновение двух автомобилей. Из-за этого движение трамваев № 1, 5, 6, 11 остановлено в обоих направлениях, — рассказали в «Минсктрансе».

Только пустили трамваи и снова дтп напротив коласа, 53 pic.twitter.com/LoAgzW0owW — BLBS (@blbs_) 21 декабря 2018 г.

В 15.30 движение трамваев снова возобновлено.