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Александр Глеб: Я стал свободным агентом

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  • 21.12.2018, 16:34
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Александр Глеб
Фото: Официальный сайт ФК БАТЭ

Футболист покинул БАТЭ.

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» и «Барселоны» Александр Глеб рассказал sport24.ru, что стал свободным агентом.

Последним клубом 37-летнего белорусского футболиста был БАТЭ, с которым у него закончился контракт.

Глеб не исключает, что может продолжить карьеру в какой-то экзотической стране, а также рассказал о желании пойти на тренерские курсы.

«У меня закончился контракт с БАТЭ. Сейчас я стал свободным агентом. Что будет дальше, я не знаю. Отдыхаю и готовлюсь к Новому году.

Продолжу ли я карьеру вообще? Посмотрим. Надо немного отдохнуть, успокоиться и взвешенно принять решение. Возможно, рассмотрю варианты в Китае и другие экзотические предложения.

Есть желание пойти на тренерские курсы», — сказал Глеб.


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