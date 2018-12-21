Генпрокурор о громком «деле медиков»: Большое количество людей остается под стражей 3 21.12.2018, 16:57

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Сегодня в суд поступило уголовное дело в отношении заместителя министра здравоохранения.

Ряду фигурантов «дела медиков» изменили меру пресечения на более мягкую, рассказал генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк. Об этом пишет tut.by.

Сегодня в Минске проходит заседание республиканского координационного совещания по борьбе с преступностью и коррупцией под председательством генерального прокурора Александра Конюка. В работе принимают участие заместитель Государственного секретаря совета безопасности Беларуси Андрей Втюрин, председатель Комитета государственной безопасности Валерий Вакульчик, председатель Следственного комитета Иван Носкевич, руководители министерств, иных комитетов и государственных органов. На заседание также приглашены глава администрации правителя Наталья Кочанова и председатель Верховного суда Валентин Сукало.

Журналисты попросили генпрокурора раскрыть подробности расследования громкого «дела медиков и ответить на вопрос, правда ли, что многим фигурантам была изменена мера пресечения.

— Как судья и уже как прокурор знаю, что существуют определенные вещи: пока не будет вынесен приговор, информацию нужно стараться давать более корректно, потому что это люди. Не исключен оправдательный приговор в отношении кого-то, а мы уже дадим информацию. Это очень неприятно и человеку, и семье, — прокомментировал Александр Конюк. — Тем не менее, на сегодня в суд поступило 4 уголовных дела в отношении пяти фигурантов, в том числе заместителя министра здравоохранения. Да, действительно, ряду лиц мы изменили меру пресечения с содержания под стражей на более мягкую, но еще большое количество людей остается (под стражей. — Прим.).

По его словам, это «различные меры пресечения», в том числе домашний арест. Генеральный прокурор пообещал предоставить конкретные цифры по обвиняемым «дела медиков» позже.

Напомним, 25 июня председатель КГБ Валерий Вакульчик сообщил о том, что комитет вскрыл масштабную коррупционную схему в сфере здравоохранения Беларуси. Как сообщил 11 сентября на совещании о проблемных вопросах в системе здравоохранения белорусский президент, возбуждено 95 уголовных дел, почти 100 человек попали под следствие. По делу были задержаны несколько главврачей больниц, представители крупного бизнеса, высокие чиновники.

В середине августа нескольким задержанным изменили меру пресечения.