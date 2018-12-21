Украина получила $1,4 миллиарда от МВФ 2 21.12.2018, 17:06

По новой программе Stand-By от МВФ и международные резервы государства превысили $20 миллиардов.

Украина получила первый транш по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом на условиях программы Stand-By Arrangement (SBA), которую Совет директоров МВФ принял 18 декабря 2018 г..

Как информирует censor.net.ua, об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Благодаря поступлению на сумму 1 млрд специальных прав заимствований (около 1,4 млрд долл. США) от Фонда международные резервы Украины выросли до 20,1 млрд долл. США по состоянию на 21 декабря 2018 года. Это является пятилетним максимумом - последний раз такой уровень международных резервов был зафиксирован в январе 2014 года", - сказано в сообщении.

В НБУ напомнили, новая программа SBA предусматривает предоставление Украине финансирование на общую сумму 2,8 млрд специальных прав заимствований (около 3,9 млрд долл. США) в течение 14 месяцев. Она сосредоточится, в частности, на продолжении фискальной консолидации и снижении уровня инфляции с сохранением гибкого обменного курса, а также укреплении финансового сектора и ряде структурных реформ в сфере налогового администрирования, приватизации и государственного управления.

"Как и ожидалось, продолжение сотрудничества с Фондом также открыло Украине доступ к связанному финансированию. 18 декабря Совет исполнительных директоров Всемирного банка также принял решение о предоставлении Украине гарантий на поддержку государственной политики в размере 750 млн долл. США, что со своей стороны поможет Правительству привлечь капитал на международных рынках в 2019 году.

По оценкам Национального банка, благодаря получению финансирования от международных партнеров - МВФ, Всемирного банка и Европейской комиссии - Украина сможет завершить текущий год с объемом международных резервов около 20 млрд долл. США, что превышает последний прогноз НБУ, и поддержать их на должном уровне в 2019 году", - говорится в сообщении.