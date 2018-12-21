Топ-9 продуктов с максимальной концентрацией полезных веществ 21.12.2018, 17:16

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Включайте их в свой рацион и забудьте о зимнем авитаминозе.

Все продукты растительного и животного происхождения обладают целым набором витаминов, микроэлементов, кислот и других важных составляющих. Однако есть среди них и настоящие рекордсмены по содержанию тех или иных полезных веществ. Включайте их в свой рацион и забудьте о зимнем авитаминозе и плохом самочувствии, сообщает healthinfo.ua.

Морская капуста

Водоросль ламинария, или морская капуста, недаром получила звание суперфуда: она содержит рекордное количество сразу нескольких важнейших минералов.

Прежде всего, это йод: 100 граммов ламинарии обеспечат организм двойной нормой микроэлемента и станут отличной профилактикой заболеваний щитовидной железы.

Лидирует морская капуста и по количеству железа. Микроэлемент выполняет множество важных функций: нормализует работу сердечно-сосудистой системы, печени, почек и органов пищеварения, препятствует ожирению, способствует повышению иммунитета, улучшает состояние волос и ногтей.

Ну и, наконец, морская капуста богата калием и магнием, а также натрием, благодаря которому она может служить полезной и вкусной заменой поваренной соли.

Сушеные белые грибы

Помимо восхитительного вкуса и аромата сушеные белые грибы — еще и настоящий кладезь важных микроэлементов. Им нет равных по содержанию калия: 100 г сушеных боровиков в 1,5 раза превышают суточную потребность организма в этом микроэлементе. Калий участвует в регулировании водно-солевого и углеводного обмена, влияет на активность некоторых важных ферментов, повышает тонус мышц и улучшает работу сердца и желудочно-кишечного тракта.

Богаты сушеные боровики и витамином В2 (рибофлавином), который принимает важное участие в метаболизме и способствует выработке коллагена, важного для красивой упругой кожи.

Также сушеные боровики — отличный источник железа и витамина С, а по содержанию белков они в два раза опережают рыбу и говядину.

Кунжут

Кунжут, или сезам, — восточное растение с поистине уникальными свойствами.

Продукт держит марку первенства по количеству сразу двух микроэлементов — магния и кальция: 100 г неочищенного кунжута способны с лихвой компенсировать суточную потребность организма и в том, и в другом.

Магний важен для нормальной работы нервной системы, крепких зубов и костей, сокращения и расслабления сосудов, нормализации давления и метаболизма. Кальций — главный строительный материал нашей костной системы, также участвующий в нормализации кислотности крови и усилении защитных функций организма. Причем кальций содержится в кунжуте в органической форме, поэтому отлично усваивается.

Кроме того, кунжут чрезвычайно богат железом, по содержанию которого не уступает морской капусте, а также является одним из лучших источников фосфора.

Печень трески

Витамин А — главный компонент, необходимый для работы нашей иммунной системы, поддержания здорового обмена веществ и хорошего зрения. Он нейтрализует действие свободных радикалов, усиливает процессы регенерации и обновления кожи, стимулирует выработку коллагена и чрезвычайно важен для внутриутробного развития плода.

Нехватка витамина А чревата серьезными проблемами со здоровьем. Чтобы их избежать, обязательно включите в свой рацион печень трески: она является бесспорным лидером по содержанию этого жизненно важного компонента.

Кроме того, печень трески содержит рекордное количество витамина D, который обеспечивает транспортировку кальция к костям, улучшает мышечный тонус и иммунитет, препятствует росту раковых клеток. И если летом нам достаточно солнечных лучей для выработки “солнечного витамина”, то зимой его нехватку нужно восполнять, употребляя правильные продукты.

Важно: поскольку витамины А и D являются жирорастворимыми, для их усвоения в вашем рационе должно присутствовать достаточное количество жиров.

Говяжья печень

Говяжья печень — еще один суперфуд, изобилующий полезными веществами. Прежде всего, это великолепный источник витамина А: по содержанию ретинола говяжья печень уступает лишь печени трески.

Кроме того, порция говяжьей печени способна покрыть суточную потребность организма в витамине В2. Рибофлавин, обеспечивающий усвоение других витаминов группы В и улучшающий обменные процессы, делает печень незаменимым продуктом для тех, кто мечтает похудеть.

На этом достоинства продукта не заканчиваются: говяжья печень богата кальцием, железом и фосфором, а также витамином В3, или РР (ниацином), важным для стабильной работы нервной системы, нормализации уровня холестерина в крови и очищения крови и кишечника от вредных веществ.

Шиповник

Как известно, главным союзником в борьбе с вирусами и инфекциями является витамин С. Кроме того, он считается сильным антиоксидантом и помогает организму противостоять стрессам. Однако главный источник витамина С — совсем не цитрусовые, а шиповник. В его ягодах содержится в десять с лишним раз больше аскорбиновой кислоты, чем в апельсинах и лимонах. При этом сушеные ягоды полезнее свежих, так как в них концентрация вещества выше. Чашка отвара из шиповника по утрам — и крепкий иммунитет и хорошее настроение вам обеспечены.

Фисташки

Фисташки — незаменимый продукт, если в вашем рационе много белковой пищи, особенно мяса и яиц. Дело в том, что в мякоти этих орехов содержится большое количество фитостеролов, снижающих уровень холестерина в крови. Всего 100 г очищенных фисташек в день защитят ваше сердце и станут профилактикой болезни Альцгеймера. Кроме того, фисташки — рекордсмены по количеству витамина В6, необходимого для правильного усвоения белков и жиров и препятствующего старению.

Подсолнечное масло

Хотите сохранить молодость и красоту, заправляйте салаты подсолнечным маслом. Ведь этот продукт — ценный источник витамина Е. Токоферол является мощным антиоксидантом, защищающим клетки от воздействия негативных внешних факторов, питает их и препятствует процессам старения, а также улучшает метаболизм и укрепляет стенки сосудов. Недаром его называют витамином красоты и здоровья.

Лесная земляника

Ароматная лесная ягода — один из лучших источников эллаговой кислоты, которая обладает высокой антиоксидантной активностью и успешно борется с раковыми клетками. Передовые исследования ученых показали, что регулярное употребление дикой земляники замедляет рост аномальных клеток прямой кишки и предотвращает развитие вируса папилломы человека (ВПЧ).

При этом источником фенольного соединения могут быть не только ягоды: чай из листьев лесной земляники тоже содержит большое количество ценного вещества.