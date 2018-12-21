На Гродненщине активист добился запрета на российские «триколоры» в транспорте

На Гродненщине активист добился запрета на российские «триколоры» в транспорте5
- 21.12.2018, 17:29
Борьбу Валерий Минец начал еще в сентябре.
Водителям автобусов «Гроднооблавтотранс» запретили вешать в кабине общественного транспорта «ненужные предметы», к которым можно отнести и российский «триколор». Такого результата добился своими обращениями и жалобами лидский активист Валерий Минец, передает «Радыё Свабода».
Водителя лишили премии из-за скандала вокруг флага
Борьба Валерия Минца с российскими флажками в Лиде началась в сентябре. Он заметил в одном из городских автобусов на лобовом стекле «триколор». Попросил водителя Ивана Пышинского снять его.
Он считает недопустимым и незаконным размещение символов других государств в местах общественного пользования.
Водитель отказался, по словам Минца, в грубой и оскорбительной форме. Активист написал жалобу в автобусный парк с просьбой убрать российские флаги и привлечь водителя к ответственности за хамство.
В результате водителя лишили половины месячной премии. Однако вопрос с символикой тогда не решился.
Запретили любые «лишние» предметы в транспорте
Второе обращение с подобной же просьбой лидчане направил в «Гроднооблавтотранс» - запретить вешать в транспорте российские флаги и другую символику.
«При уважении собственных взглядов и привязанностей водителей, государственный общественный транспорт не должен быть местом выражения и пропаганды тех самых собственных взглядов водителей этого автотранспорта, в том числе через использование чужой символики», - писал он в письме.
С ОАО «Гроднооблавтотранс» он получил положительный ответ. Эта организация 7 декабря издала приказ, который «обязал директоров филиалов исключить установку (прикрепление) в транспортных средствах предметов, не предусмотренных конструкцией автомобиля».
Исключения - средства навигации и видеорегистрации, бортовые устройства платы за проезд, занавески на боковых окнах салона автобуса и «другие предметы, необходимые для осуществления контроля, обеспечения безопасности и комфорта пассажиров, распространения согласованной в установленном порядке информации».
Валерий Минец полагает, что флаги к исключениям не относятся.
Год назад лидский активист добился, чтобы из городского транспорта в Лиде исчезли «георгиевские ленты». Он сказал, что после этого больше ни разу не видел «георгиевские ленты» в лидских автобусах.