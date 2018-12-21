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На Гродненщине активист добился запрета на российские «триколоры» в транспорте

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  • 21.12.2018, 17:29
Валерий Минец
Фото: «Радыё Свабода»

Борьбу Валерий Минец начал еще в сентябре.

Водителям автобусов «Гроднооблавтотранс» запретили вешать в кабине общественного транспорта «ненужные предметы», к которым можно отнести и российский «триколор». Такого результата добился своими обращениями и жалобами лидский активист Валерий Минец, передает «Радыё Свабода».

Водителя лишили премии из-за скандала вокруг флага

Борьба Валерия Минца с российскими флажками в Лиде началась в сентябре. Он заметил в одном из городских автобусов на лобовом стекле «триколор». Попросил водителя Ивана Пышинского снять его.

Он считает недопустимым и незаконным размещение символов других государств в местах общественного пользования.

Водитель отказался, по словам Минца, в грубой и оскорбительной форме. Активист написал жалобу в автобусный парк с просьбой убрать российские флаги и привлечь водителя к ответственности за хамство.

В результате водителя лишили половины месячной премии. Однако вопрос с символикой тогда не решился.

Запретили любые «лишние» предметы в транспорте

Второе обращение с подобной же просьбой лидчане направил в «Гроднооблавтотранс» - запретить вешать в транспорте российские флаги и другую символику.

«При уважении собственных взглядов и привязанностей водителей, государственный общественный транспорт не должен быть местом выражения и пропаганды тех самых собственных взглядов водителей этого автотранспорта, в том числе через использование чужой символики», - писал он в письме.

С ОАО «Гроднооблавтотранс» он получил положительный ответ. Эта организация 7 декабря издала приказ, который «обязал директоров филиалов исключить установку (прикрепление) в транспортных средствах предметов, не предусмотренных конструкцией автомобиля».

Исключения - средства навигации и видеорегистрации, бортовые устройства платы за проезд, занавески на боковых окнах салона автобуса и «другие предметы, необходимые для осуществления контроля, обеспечения безопасности и комфорта пассажиров, распространения согласованной в установленном порядке информации».

Валерий Минец полагает, что флаги к исключениям не относятся.

Год назад лидский активист добился, чтобы из городского транспорта в Лиде исчезли «георгиевские ленты». Он сказал, что после этого больше ни разу не видел «георгиевские ленты» в лидских автобусах.


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