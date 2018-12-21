Польша признана одной из лучших стран в мире для инвестиций и бизнеса 2 21.12.2018, 18:12

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Рейтинг основан на 11 различных факторах.

По данным журнала Ceoworld, Малайзия признана лучшей страной в мире для инвестиций и ведения бизнеса в 2018 году. Польша заняла второе место, далее следуют Филиппины, Индонезия и Австралия, передает «Радио Польша».

Рейтинг основан на 11 различных факторах, включая коррупцию, свободу (личную, торговую и денежную), рабочую силу, защиту инвесторов, инфраструктуру, налоги, качество жизни, бюрократическую волокиту и технологическое развитие.

Великобритания, США, Китай и Япония заняли 16-е, 18-е, 24-е и 32-е места, соответственно.