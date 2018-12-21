Николай Сигневич подписал контракт с лидером чемпионата Венгрии
- 21.12.2018, 18:36
Белорусский нападающий стал игроком «Ференцвароша».
Белорусский нападающий Николай Сигневич стал игроком «Ференцвароша». Контракт рассчитан на 2,5 года, передает «Трибуна».
В прошлом сезоне Сигневич провел 23 матча в высшей лиге и забил 6 голов. В 4 играх группового этапа Лиги Европы на счету 26-летнего форварда три забитых мяча.
После 18 игр «Ференцварош» с 39 очками лидирует в чемпионате Венгрии. Из Лиги Европы команда вылетела в 1-м квалификационном раунде, уступив «Маккаби» (Тель-Авив).