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Илларионов: Из-за санкций федеральный бюджет РФ не досчитался $30-40 миллиардов

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  • 21.12.2018, 18:40
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АНДРЕЙ ИЛЛАРИОНОВ
ФОТО: RFE/RL

Международные санкции за четыре года снизили рост российской экономики на 8%.

Вводя санкции против России, страны Запада хотели ограничить экономические и финансовые ресурсы Кремля для новой агрессии. Такое мнение высказал экс-советник президента РФ Андрей Илларионов в интервью порталу DELFI.

"Наиболее популярная... оценка – это 1,5% [российского] ВВП, снижение потенциальных темпов экономического роста в России по сравнению с потенциально возможными, в результате санкций. Это оценка Международного валютного фонда. Но она была сделана два года назад. Сейчас, видимо, с учетом дополнительных санкций эта оценка может быть повышена до 2 % ВВП. И если такого рода санкции действовали последние четыре года, то значит, в целом это снижение примерно на 8 % ВВП кумулятивного роста российской экономики", – рассказал он.

Экс-советник президента отметил, что потери РФ от санкций значительны.

"Нынешний ВВП составляет примерно $1,6 трлн. Соответственно, можно посчитать, что 8% от этой цифры – это примерно $130 млрд. В целом, это приличная экономическая сумма. Из них, допустим, около половины, порядка 40% можно оценить в качестве недополучения средств общего бюджета, примерно половины федерального бюджета. Можно сказать, что федеральный бюджет не досчитался $30-40 млрд в результате введения этих санкций", – подсчитал Илларионов.

Экономист подчеркнул, что такую сумму составили только потери бюджета РФ.

"$30-40 млрд это приличная сумма, которая при прочих равных условиях могла бы оказаться в руках властей, которые могли бы использовать эти средства для закупки военного снаряжения, для проведения новых военных акций. И в этом смысле определенный эффект на снижение потенциала агрессивных действий у нас налицо", – подытожил он.

17 декабря 2018 года послы ЕС согласовали продление экономических санкций против РФ, введенных из-за агрессии РФ на Донбассе. Срок предыдущих истекает 31 января 2019 года. Они нацелены на финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также на товары двойного назначения.

Кроме того, против России введены ограничительные меры из-за действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины (срок их действия истекает 15 марта 2019 года), а также из-за аннексии Крыма (действуют до 23 июня 2019 года).


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