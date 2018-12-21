Крах «социального государства» 4 Виктор Горбачев

21.12.2018, 18:46

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Для «тунеядцев» коммуналка будет 200%?

А вы слышали? Ну, типа, с нового года население будет возмещать затраты на ЖКУ в полном объеме. Мол, сейчас все оплачивают не весь объем. Мало. Очень мало. Копейки. А основную тяжесть на себя пока берёт государство и его "закрома". А вот после новогоднего стола, когда страна будет в пьяном угаре и загуле, в плане ввести 100% оплату. А для "тунеядцев" это будет вообще 200% (они не относятся к категории граждан и выделены в особую группу нарушителей без суда и следствия).

Крах ли это социального государства или переходный период к капитализму? Ну, это уже другой вопрос. А пока, с каждого "утюга" трещат, как они нас облагодетельствовали и мы недоплачиваем и кругом должны. Конечно же, хотелось бы видеть обоснованный расчет стоимости услуг и чтобы его представили на всеобщее обозрение в студию. Но. Всё за семью печатями. И не понятно. Все тарифы берутся с потолка. Хотя, несколько лет тому назад "оно" заявило, что коммуналка должна подниматься ежегодно на пять долларов. Не более. Мы же знаем, говорит одно - делают другое. Выдумывают в теплых кабинетах какие угодно тарифы, рисуют в статистике высокую среднюю ЗП по стране и довольны проделанной "работой". Пыль в глаза пускать научились, а проверить все их лукавые расчеты в принципе некому. Закрывать любые дыры в бюджете с помощью повышения расценок ЖКХ очень легко и просто.

Слушайте, я правильно понимаю, если за ЖКХ будут брать 100%, значит и ЗП граждан будет с нового года тоже 100% (без каких то вычетов)? Ну, государство же уже тут не при чем? А может? Хотя, страшно подумать. Может в креслах засела пятая колонна и таким способом пытается достучаться до граждан? Ну, на площадь выгоняют таким путём. Только подпольные "гении" могут такое делать, при снижении доходов и увеличении безработицы самое время повышать коммунальные услуги до 100%.

Задумался. Так, если с 1 января оплата станет 100%, то, надо понимать, это будет последнее повышение коммунальных услуг в истории Беларуси? Или я что-то не так понимаю и они все равно будут повышать до 120, 150% и так далее?

А вообще то, с Новым Годом ! Подложить такую "свинью" как символ года - лучший подарок терпеливым гражданам страны!

И сколько еще "свинства" будет в 2019 году - покажет время!

А пока, готовим салат оливье и ни о чём не думаем. Ах, надо ещё и на центральную ёлочку потом сходить, которая будет как всегда обложена со всех сторон турникетами и металлоискателями. Ну, а чё вы хотели то? Кругом враги! Начеку быть надо. И вообще, пора уже, для желающих посетить ёлочку, мзду за вход при пересечение брать. И не надо тут возмущаться. Абы не было!

Виктор Горбачев, Facebook