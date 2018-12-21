закрыть
21 декабря 2018, пятница, 19:20
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Крах «социального государства»

4
  • Виктор Горбачев
  • 21.12.2018, 18:46
  • 1,862

Для «тунеядцев» коммуналка будет 200%?

А вы слышали? Ну, типа, с нового года население будет возмещать затраты на ЖКУ в полном объеме. Мол, сейчас все оплачивают не весь объем. Мало. Очень мало. Копейки. А основную тяжесть на себя пока берёт государство и его "закрома". А вот после новогоднего стола, когда страна будет в пьяном угаре и загуле, в плане ввести 100% оплату. А для "тунеядцев" это будет вообще 200% (они не относятся к категории граждан и выделены в особую группу нарушителей без суда и следствия).

Крах ли это социального государства или переходный период к капитализму? Ну, это уже другой вопрос. А пока, с каждого "утюга" трещат, как они нас облагодетельствовали и мы недоплачиваем и кругом должны. Конечно же, хотелось бы видеть обоснованный расчет стоимости услуг и чтобы его представили на всеобщее обозрение в студию. Но. Всё за семью печатями. И не понятно. Все тарифы берутся с потолка. Хотя, несколько лет тому назад "оно" заявило, что коммуналка должна подниматься ежегодно на пять долларов. Не более. Мы же знаем, говорит одно - делают другое. Выдумывают в теплых кабинетах какие угодно тарифы, рисуют в статистике высокую среднюю ЗП по стране и довольны проделанной "работой". Пыль в глаза пускать научились, а проверить все их лукавые расчеты в принципе некому. Закрывать любые дыры в бюджете с помощью повышения расценок ЖКХ очень легко и просто.

Слушайте, я правильно понимаю, если за ЖКХ будут брать 100%, значит и ЗП граждан будет с нового года тоже 100% (без каких то вычетов)? Ну, государство же уже тут не при чем? А может? Хотя, страшно подумать. Может в креслах засела пятая колонна и таким способом пытается достучаться до граждан? Ну, на площадь выгоняют таким путём. Только подпольные "гении" могут такое делать, при снижении доходов и увеличении безработицы самое время повышать коммунальные услуги до 100%.

Задумался. Так, если с 1 января оплата станет 100%, то, надо понимать, это будет последнее повышение коммунальных услуг в истории Беларуси? Или я что-то не так понимаю и они все равно будут повышать до 120, 150% и так далее?

А вообще то, с Новым Годом ! Подложить такую "свинью" как символ года - лучший подарок терпеливым гражданам страны!

И сколько еще "свинства" будет в 2019 году - покажет время!

А пока, готовим салат оливье и ни о чём не думаем. Ах, надо ещё и на центральную ёлочку потом сходить, которая будет как всегда обложена со всех сторон турникетами и металлоискателями. Ну, а чё вы хотели то? Кругом враги! Начеку быть надо. И вообще, пора уже, для желающих посетить ёлочку, мзду за вход при пересечение брать. И не надо тут возмущаться. Абы не было!

Виктор Горбачев, Facebook


популярное за неделю

Мнение

Беларусь на пороге большого вызова
Беларусь на пороге большого вызова Валерий Карбалевич
Лукашенко жил за счет иллюзии
Лукашенко жил за счет иллюзии Константин Скуратович
Площадь - есть!
Площадь - есть! Франак Вячорка
Воспоминания о будущем
Воспоминания о будущем Ирина Халип