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Forbes опубликовал топ-10 везучих и невезучих бизнесменов года

  • 21.12.2018, 18:47
Джефф Безос
Фото: EPA

На первом месте в список удачных бизнесменов – основатель Amazon Джефф Безос.

Журнал Forbes опубликовал списки 10 самых везучих и невезучих бизнесменов.

На первом месте в список удачных бизнесменов – основатель Amazon Джефф Безос. Его состояние выросло почти на 28 миллиардов долларов и теперь составляет более 127 миллиардов, передает svoboda.org.

На втором месте в рейтинге везучих бизнесменов находится основатель японского бренда Uniqlo Тадаси Янаи. Он увеличил свой доход на семь миллиардов долларов. В 2018 году доход Янаи составил более 27 миллиардов долларов.

На третьем месте – президент нефтяной компании ЛУКОЙЛ россиянин Вагит Алекперов. Его состояние составило 19,5 миллиардов долларов. За год оно увеличилось более, чем на 4,5 миллиарда.

Замыкают пятерку лидеров медиамагнат Руперт Мёрдок и один из главных акционеров российской корпорации НОВАТЭК Леонид Михельсон.

Рейтинг невезучих бизнесменов 2018 года возглавил основатель и глава Facebook Марк Цукерберг. Он потерял почти 19 миллиардов долларов. Состояние Цукерберга оценивается в 52,5 миллиардов.

На втором месте – основатель бренда Zara Амансио Ортега. Он потерял более 16 миллиардов долларов. Доход основателя Zara в уходящем году составил более 59,5 миллиардов.

Замыкает тройку неудачников основной акционер немецкого производителя подшипников Schaeffler Георг Шеффлер, потерявший более 10 миллиардов долларов. Его состояние оценивается в 35 миллиардов долларов.


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