Лукашенко одобрил кандидатуру Зася на должность генсека ОДКБ 6 21.12.2018, 19:01

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Станислав Зась

Фото: belta.by

Армения кандидатуру Зася не одобрила.

Александр Лукашенко официально поддержал назначение Станислава Зася, подписав соответствующий проект решения Совета коллективной безопасности ОДКБ, сообщает пресс-служба диктатора.

Правитель провел рабочую встречу со Станиславом Засем. Государственный секретарь Совета безопасности проинформировал диктатора о своих встречах с главами государств — членов ОДКБ, которые должны были согласовать его кандидатуру на должность генерального секретаря организации. Такая форма назначения была предложена Александром Лукашенко на ноябрьской встрече президентов в Санкт-Петербурге.

Госсекретарь Совета безопасности Беларуси уже посетил Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан и Россию. Главы этих государств одобрили белорусскую кандидатуру. Александр Лукашенко также официально поддержал назначение Станислава Зася, подписав соответствующий проект решения Совета коллективной безопасности ОДКБ.

«Я ранее говорил о том, что был не один кандидат от Беларуси. Но я остановился на предложении Зася, чтобы показать, если можно так сказать, пример, что пора нам уже в этой организации перейти от какого-то формального назначения бывших, отставных генералов (ничего не хочу плохого сказать о них) к действующим молодым и перспективным генералам, чтобы придать значение этой организации. Тем более что мы назначали отставных генералов, которые уже давно отошли от воинской службы, от политики, а все-таки это военно-политическая организация», — пояснил диктатор свое решение.

При этом пресс-секретарь исполняющего обязанности премьера Армении Арман Егорян заявил, что генеральный секретарь ОДКБ должен быть избран с помощью консенсуса.

«Позиция Армении остается прежней. Генсек ОДКБ должен быть назначен консенсусным путем», — сказал Егоян РИА «Новости».