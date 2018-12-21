ЕC продлил экономические санкции против РФ 21.12.2018, 19:10

Прогресса в выполнении минских соглашений нет, заключили в Европейском совете.

Европейский совет, высший политический орган ЕС, принял решение продлить секторальные санкции против России до 31 июля 2019 года, сообщается на сайте совета.

Решение было принято единогласно.

Решению предшествовали доклады президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель о ходе реализации минских соглашений. Лидеры двух стран выступили 13 и 14 декабря.

«Учитывая, что никакого прогресса достигнуто не было, Европейский совет принял политическое решение продлить экономические санкции против России», — говорится в сообщении.