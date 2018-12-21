Коррупционный Минск как признак загнивания системы 9 Валерий Карбалевич, «Радыё Свабода»

21.12.2018, 19:34

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Валерий Карбалевич

Лукашенко не в состоянии справиться с коррупцией.

Тезисно

Власти признают, что столица Беларуси - коррумпированный город.

Коррупция в Беларуси - это норма, неотъемлемый элемент системы государственного управления.

Усиливается моральная деградация белорусского чиновничества.

Контроль сверху не работает, а контроля снизу, со стороны общества, власти боятся

У Александра Лукашенко нет реальных способов минимизировать коррупцию

Главным вопросом совещания Александра Лукашенко с руководством Минска 20 декабря стала тема коррупции. Именно она вызвала наибольший интерес общественности.

Не первый раз Лукашенко обвиняет минских чиновников в коррупции. 28 сентября 2012 года он говорил:

«Я вам скажу откровенно, повторив где-то: у меня уже дважды возникало желание поздно вечером закрыть Мингорисполком, опечатать все двери на сутки, а с утра назначить председателя Мингорисполкома, может даже военного," железного "человека, который бы в течение короткого времени начал набирать руководящий состав, верхи горисполкома, которые бы отсеяли из того, что есть в горисполкоме, по минимуму оставили работников и набирали новых».

Время идет, Лукашенко меняет руководителей Минске, но ситуация не меняется. Диктатор признал, что и в увольнении предыдущего председателя Мингорисполкома Андрея Шорца была коррупционная составляющая:

«У вашего бывшего мэра слишком близки были отношения с некоторыми" торговцами". Я это тоже очень хорошо знаю. Это одна из причин, почему он сегодня уже не работает».

Интересен сам факт, что на совещании с руководством Минска присутствовал председатель КГБ Валерий Вакульчик. Более того, судя по освещению этого события государственными медиа, он там вел рей. Именно его выступление зацепило публику. Вакульчик отметил, что в вопросе коррупции столица - один из самых проблемных регионов страны.

«В Минске коррупционные проявления проявляются по всех сферах, уровнях и направлениях - от руководства Мингорисполкома и промышленных гигантов до районных поликлиник и школьных столовых», - сказал председатель КГБ.

Из того, что сказал Вакульчик, можно сделать несколько выводов.

Коррупция в Беларуси - это не какой-то чужеродный элемент, а неотъемлемая составляющая системы государственного управления. Она существует, как сказал Вакульчик, «по всех сферах, уровнях и направлениях».

Злоупотребление властью стало не исключением, а правилом, нормой. Это новая нормальность для Беларуси.

Усиливается моральная деградация белорусского чиновничества. Это ярко иллюстрируется тем, что деньги брали даже из школьных столовых, обирая детей.

Контроль сверху не работает. Лукашенко много раз рассказывал, что при назначении на должности людей из кадрового реестра правителя кандидатов проверяют с помощью того же КГБ, других правоохранительных органов. Видимо, на каждого чиновника есть досье с компроматом. Почему весь этот механизм не срабатывает? Может, компромат - необходимое условие назначения? Например, чтобы сделать чиновника более послушным - и таким образом нейтрализовать любые сюрпризы во время выборов. Это гипотеза.

В таких случаях эффективным может быть контроль снизу. Надо бы позвать на помощь общество. Но для этого нужно менять всю политическую систему - перейти к реальным выборам, допуска системной оппозиции, свободы СМИ, прозрачности в работе государственных органов и др. Разумеется, на это Лукашенко никогда не пойдет.

Коррупция делегитимизирует существующий режим. Лукашенко частично чувствует это. Вот на упомянутом совещании он заявил, что в Минске недоверие к местным властям больше, чем в остальных регионах.

Пагубную роль играет практика помилования осужденных за коррупцию чиновников. Последних приучают к мысли, что в стране работает не закон, а воля Лукашенко. И если сильно покаяться, написать прошение, особенно напирая на то, что царь милостив, то можно быстро выйти на свободу. Правда, Лукашенко недавно пообещал больше этого не делать. Но, как известно, он хозяин своего слова...

Единственное, что предлагает Лукашенко, это усилить наказание. Но вряд ли это сработает. В Китае за коррупцию чиновников наказывают смертью, однако это мало помогает.

Валерий Карбалевич, «Радыё Свабода»