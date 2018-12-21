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В районе Феодосии ограничили движение судов из-за «Адмирала Григоровича»

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  • 21.12.2018, 19:46
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Корабль оснащен крылатыми ракетами «Калибр».

Сторожевой корабль «Адмирал Григорович» выполняет маневры в районе Феодосии, движение судов там временно ограничено, рассказали агентству ТАСС в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

«Фрегат «Адмирал Григорович» выполняет плановые мероприятия боевой подготовки, установленным порядком ограничили движение в морском районе», — заявили в пресс-службе, не уточнив, на какой срок ввели ограничения.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на очевидца сообщило, что в районе Феодосии заметили российский фрегат, который движется в направлении Азовского моря. Название корабля агентство не уточняло, но очевидец заявил, что видел на его борту вертолет.

«Адмирал Григорович» — фрегат проекта 11356, он стоит на вооружении Черноморского флота России, в его авиационную группу входит один вертолет — как правило, это Ка-27ПЛ или Ка-31. Корабль оснащен крылатыми ракетами «Калибр», в 2016 году он участвовал в ударах по террористам в Сирии.

25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали три украинских корабля и их экипажи в Керченском проливе. В нескольких областях Украины ввели военное положение, въезд в страну ограничили для россиян-мужчин в возрасте от 16 до 60 лет.


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