Финский фонд выделил талантам в Беларуси стипендии по €1000

Финский фонд выделил талантам в Беларуси стипендии по €10001
- 21.12.2018, 19:51
Таланты выбирают и поддерживают по трем направлениям – спорт, наука и искусство.
Финский фонд OLVI, который в Беларуси представляет компания «Лидское пиво», выделил стипендии по 1 000 евро талантливым белорусам. Их получили молодые ребята из Гродненской области, преуспевшие в области науки и искусства, а также опытные педагоги, передает belmir.by.
В этом году стипендиатами стали трое представителей одаренной молодежи. В номинации «Наука» – Артем Зданович и Георгий Рыбак, а в области искусства – Анастасия Гуренкова. Всем им выделены единовременные стипендии по 1 000 евро каждая.
Кроме того, поддержку получили талантливые педагоги Лидского района – учитель трудового обучения Светлана Гоголушко и учитель биологии Татьяна Черемисина.
Они поразили представителей фонда своими достижениями в методической работе, ведении курсов повышения квалификации и подготовке олимпиадников. Как и юным талантам, стипендии им будут выплачены единовременно.
Фонд OLVI вручает стипендии талантливым детям в Беларуси с 2011 года. Некоммерческая организация основана в 1955 году для финансовой поддержки одаренной молодежи и поддержки достижений молодых людей с ограниченными возможностями.