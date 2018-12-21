Финский фонд выделил талантам в Беларуси стипендии по €1000 1 21.12.2018, 19:51

Таланты выбирают и поддерживают по трем направлениям – спорт, наука и искусство.

Финский фонд OLVI, который в Беларуси представляет компания «Лидское пиво», выделил стипендии по 1 000 евро талантливым белорусам. Их получили молодые ребята из Гродненской области, преуспевшие в области науки и искусства, а также опытные педагоги, передает belmir.by.

В этом году стипендиатами стали трое представителей одаренной молодежи. В номинации «Наука» – Артем Зданович и Георгий Рыбак, а в области искусства – Анастасия Гуренкова. Всем им выделены единовременные стипендии по 1 000 евро каждая.

Кроме того, поддержку получили талантливые педагоги Лидского района – учитель трудового обучения Светлана Гоголушко и учитель биологии Татьяна Черемисина.

Они поразили представителей фонда своими достижениями в методической работе, ведении курсов повышения квалификации и подготовке олимпиадников. Как и юным талантам, стипендии им будут выплачены единовременно.

Фонд OLVI вручает стипендии талантливым детям в Беларуси с 2011 года. Некоммерческая организация основана в 1955 году для финансовой поддержки одаренной молодежи и поддержки достижений молодых людей с ограниченными возможностями.