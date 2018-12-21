AP: Большинство американцев недовольны работой Трампа на посту президента 21.12.2018, 19:54

Дональд Трамп

Среди демократов работой Трампа доволен лишь один из десяти опрошенных.

Большинство американцев (58 процентов) полагают, что президент США Дональд Трамп пытался помешать расследованию дела о предполагаемых связях его предвыборного штаба с Россией, однако среди респондентов отсутствует единство по поводу того, следует ли из-за этого подвергнуть Трампа импичменту. Об этом свидетельствуют обнародованные в пятницу, 21 декабря, результаты опроса, проведенного агентством AP.

Согласно опубликованным данным, 51 процент американцев считает, что Трамп должен быть смещен с поста президента США, если спецпрокурор по России Роберт Мюллер установит, что президент пытался помешать работе ФБР, хотя лично сам не имел порочащих контактов с Кремлем. 46 процентов опрошенных считают, что в этом случае Трамп не заслуживает импичмента, передает DW.

В целом, 56 процентов американцев недовольны работой Дональда Трампа на посту президента, тогда как 42 процента одобряют действия главы государства. При этом особенно широкой поддержкой Трамп пользуется среди респондентов-республиканцев (8 из 10). Среди демократов работой Трампы доволен лишь один из десяти опрошенных.