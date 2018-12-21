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Из УК Беларуси убрали «деятельность от имени незарегистрированной организации»

  • 21.12.2018, 20:06

За время существования статьи 193.1 к уголовной ответственности в Беларуси были привлечены 17 человек.

«Палата представителей» 19 декабря во втором чтении приняла ряд поправок в кодексы. В частности, как пишет правозащитный сайт «Весна», «депутаты» исключили из Уголовного кодекса статью 193.1, которая грозила за деятельность от имени незарегистрированной организации.

Вместо уголовной ответственности вводится административная — статья 23.88 Кодекса об административных правонарушениях. Теперь за это грозит штраф до 50 базовых величин.

Чтобы вступить в силу закона, этот законопроект должен быть одобрен ещё Советом Республики и подписан диктатором. Потом его должны официально опубликовать.

За время существования статьи 193.1 к уголовной ответственности в Беларуси были привлечены 17 человек. Пятеро из них были наказаны лишением свободы.


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