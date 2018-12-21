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Наводящие вопросы

  • 21.12.2018, 20:10

Путин по старой памяти считает, что с ним готовы соглашаться.

Путина подводят наводящие вопросы. Он по старой памяти считает, что с ним готовы соглашаться. Но времена меняются.

Недавно он опрометчиво спрашивал: хотим ли мы, "как в Париже"? И услышал не то, что хотел. Сегодня вдруг поинтересовался: "Что, мы должны все повеситься?" - и навёл народ на рефлексии о судьбе начальства.

Не факт, что доля населения, готовая ответить "да", не будет расти в ближайшие годы. Но и сегодня результат мог бы нас удивить. Видимо, поэтому "Эхо" не решилось провести опрос на эту тему, - чтобы не расстроить вопрошавшего.

...Нет ни смысла, ни желания серьёзно разбирать путинский сольный спектакль, состоящий из лжи, пропаганды, "лапши на ушах" и интеллектуального убожества. (Ни понимания кризиса, ни стратегии выхода из деградации, ни осознания своего положения в мире). Полный ноль и "отлёт от реальности".

Впрочем, это не первая "птичка", которая "поднималась всё више и више", направляясь прямо к солнцу, - пока не упала "на самое дно самого глубокого ущелья".

Мифический, имперский курс - знакомая российская история. Как и "дно" в конце пути.

Александр Хоц, Facebook


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